Ignjatovićeva je ostvarila vreme 2:01,00, odnosno za pobednicom Frederikom Brinjone zaostala za 4,76 sekundi.



Srpska skijašica je nakon trke izjavila da ne može da bude nezadovoljna današnjim ishodom.



"Četrnaesto mesto i ulazak u Top 15 u Svetskom kupu je odličan rezultat. Nisam najbolje skijala drugu vožnju, odnosno slalom. Imala sam dve velike greške i bilo mi je teško da se izbalansiram sa pozicijom na ovakvom terenu i snegu.







Svakako, to mi govori da i pored toga imam još prostora za napredak u ovoj discipline i na neki način to me raduje", rekla je Ignjatovićeva.