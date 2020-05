NHL neće nazad dok svi ne budu u formi

"Ne želimo da igraju utakmice sve dok ne budu u formi", rekao je Betman.



On je, takodje, naveo da bi kraj tekuće sezone, kad god da se to dogodi, mogao da pomeri početak naredne do decembra.



"Ovo je nije trka ko će se prvi vratiti. Kada se vratimo, želimo da to bude pravo vreme, iz pravih razloga, pod pravim okolnostima", rekao je Betman.



"Fleksibilni smo po pitanju početka. Nema magije za narednu sezonu koja počinje u oktobru... Ako moramo početi u novembru i decembru, i to ćemo razmotriti", dodao je on.



Takmičenje u NHL-u zaustavljeno je 12. marta zbog pandemije korona virusa. U trenutku prekida, klubovi su odigrali tri četvrtine od 82 utakmice regularnog dela sezone.



Najmanje osam NHL igrača je do sada bilo pozitivno na novi korona virus.