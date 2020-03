Majer pobedio u spustu u Kvitfjelu, Kilde prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa

Majer je pobedio rezultatom 1:48,02 minuta i ostvario devetu pobedu u Svetskom kupu, četvrtu u ovoj sezoni.



Kilde je na drugom mestu od Majera bio sporiji za 0,14 sekundi, a treće mesto zauzeo je Švajcarac Karlo Janka sa 0,37 sekundi zaostatka.



Kilde je osvojio 80 bodova i sada na prvom mestu ima 54 više od Francuza Aleksija Pantiroa, koji je danas zauzeo 37. mesto. To je prvi put od 2013. godine da Pantiro u spustu nije bio medju 30 najboljih.



Do kraja takmičenja u Svetskom kupu ostale su još tri trke, pošto su takmičenja u italijanskoj Kortini d'Ampeco otkazana zbog epidemije koronavirusa. Trke u Italiji bile su na programu od 18. do 22. marta.



Ostalo je još da se vozi superveleslalom u Kvitfjelu u nedelju i veleslalom i slalom narednog vikenda u Kranjskoj Gori.