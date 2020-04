I to se događa u doba pandemije, osvojene trofeje dobila - poštom!

Trofeji su dostavljeni u kuću njenih roditelja, pošto se njen dom nalazi uz planinski put u regiji Vale d'Aosta gde kuriri obično ne idu.



"Brat mi je poslao fotografiju s trofejima i pitao - Jesu li tvoji? Jesi li ih naručila? Nakon toga sam ih donela kući", rekla je Brinjone za agenciju AP.



Kako je rekla, nije osećala potrebu da dezinfikuje trofeje.



"Bili su u kutiji, ne znam koliko dana, tako da nije problem", rekla je ona.



Brinjone je osvojila Veliki kristalni globus nakon što su poslednje tri trke u Svetskom kupu otkazane zbog pandemije korona virusa. Njoj su pripala i dva Mala kristalna globusa, u veleslalomu i alpskoj kombinaciji.



Italijanka je do te tri poslednje trke sakupila 1.378 bodova, odnosno 153 boda više od Amerikanke Mikaele Šifrin koja se zbog smrti oca nije takmičila od kraja januara.



Šifrin, koja je do smrti oca bila vodeća u generalnom plasmanu Svetskog kupa, planirala je da se vrati na stazu upravo u Oreu.



"Nije bilo dobro to što joj se dogodilo... Skijala sam zaista dobro u finišu sezone. Zaista sam želela da završim ovu sezonu na najbolji mogući način", rekla je Brinjone.



Nakon što su otkazane trke u Oreu, Medjunarodna skijaška federacija je saopštila da će organizovati distribuciju trofeja, ali i da će organizovati i odredjene svečanosti kad prodje kriza kako bi se "priznali uspesi sportista".



U noći kada je stigla kući iz Orea, Brinjone je osvajanje Svetskog kupa proslavila u krugu porodice.



Brinjone je navela da ne može da dočeka dan kada će moći da proslavi sa svojim trenerima i navijačima i čuti italijansku himnu u svoju čast.

-

-



Nada se da će to biti moguće što pre, ali je istakla da svakako planira i veliku proslavu u svom rodnom selu.



Trijumf Brinjone poslužio je i kao inspiracija u vreme kada je širenje virusa u italiji bilo blizu svog vrhunca. Medicinski radnici u Pjaćenci su joj čak poslali i zahvalno pismo.



"To je bila jedina pozitivna stvar za njih", rekla je Brinjone čiji je pisani odgovor medicinskim radnicima istaknut u bolnici.



"Moramo da im kažemo - hvala. Svi Italijani moraju da kažu veliko hvala svim lekarima i medicinskim sestrama", dodala je ona.