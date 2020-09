Vladan Lukić - Herojstvo na delu!

Prošle nedelje je u razgovoru za Sport Klub Dejan Savićević pomenuo epizodu, za neke, za nas herojstvo svog nekadašnjeg saigrača Vladana Lukića.







Čovek koga pamtimo kako sjajnog strelca, a kasnije i kao predsednika Crvene zvezde koji je dužnost preuzeo u najtežim trenucima na Marakani, kada su crveno-beli bili blizu raspada.





"Jedini patriota i kada je bilo bombardovanje i sve ostalo bio je Vladan Lukić. Kapa dole. Prekinuo je ugovor sa Mecom i vratio se. Koji je sportista to uradio? Neka dođe još jedan sportista iz Srbije koji je raskinuo ugovor, kao Vladan Lukić, koji je imao još dve i po godine do isteka ugovora sa Mecom. On je jedini patriota od sportista u Srbiji, sve ostalo je foliranje, mahanje zastava ispred američke ambasade i intervjui", bio je oštar "Genije" govoreći o odbijanju sadašnjeg srpskog selektora, Ljubiše Tumbakovića da vodi reprezentaciju Crne Gore protiv Kosova.





Ono što je uradio Vladan Lukić ostalo je nezabeleženo u srpskom sportu. Lukić je naime, kada je počelo bombardovanje SR Jugoslavije, tražio od predsednika Meca, Karla Molinarija da napusti francuski klub, kako bi kao rezervista branio svoju zemlju.







"Moj narod je žrtva, kako neko može da menja granice naše zemlje“, pitao je Lukić francuske novinare.





Inače, Lukić je te sezone dao samo četiri gola, zakačio se sa predsedniko jer je javno rekao da ne zna na kojoj poziciji igra i da se stvari stalno menjaju. Otišao je i tri meseca proveo kao rezervista tokom NATO intervencije.















Ali, pre toga, Lukić je bio idol navijača Meca.





U leto 1997. stigao je u Francusku, dao gol Lionu za pobedu na debiju. Te sezone je postigao osam pogodaka, bio jedan od najzaslužnijih za drugo mesto kluba iz mesta na severoistoku Francuske, na tromeđi Francuske, Nemačke i Luksemburga.







Odigrao je ukupno 53 meča za klub, dao 10 golova. Posle bombardovanja otišao je u Grčku i završio karijeru u Panaliniakosu. Lukić je sedam godina igrao za Zvezdu, postigao je onaj čuveni gol u derbiju početkom devedesetih, doneo pobedu u nadoknadi.







Izborio je mesto u reprezentaciji, Lukić je već bio standardan, dao dva gola u četiri meča, kada je slomio nogu protiv Austrije u Beču.





To ga je zaustavilo u karijeri. Nije imao sreće kasnije u Atletiku iz Madrida, vraćao se u Srbiju, pa igrao u Marbelji, na kraju je svakako mogao više, ostaće zapamćen po četiri titule sa Zvezdom, tituli prvaka Evrope i sveta sa crveno-belima, a uzeo je kup i titulu prvaka i sa Sionom.







Nedavno je imao težak infarkt, ostavio je i onaj predsednički mandat u teškim trenucima Zvezde trag, bio je bez svesti par minuta, na kraju preživeo. Svašta je preturio preko glave. Živi u rodnom Sopotu, iz rata nosi priče o stradanjima u okolini Beograda, kaže uvek da je njegova dužnost bila da se bori za Srbiju, i da mu je bila čast da brani otadžbinu. Ne žali što je raskinuo odličan ugovor sa Francuzima.





Tri godine je bio predsednik Zvezde, od tada se retko pojavljuje u javnosti, ali treba još jednom podsetiti na herojski čin jer mnogi glume patriote sa bezbedne udaljenosti, Lukić je suprotan primer.







Mec posle njega i ispadanja od Zvezde u jesen 1998. nikada više nije igrao u Evropi, osim Intertoto kupa u leto kada je završeno bombardovanje.







Sada su u prvoj ligi, „Les Grenats“ igraju protiv PSŽ, sezonu su započeli porazima.