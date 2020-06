"Ubica dečjeg lica" - Kad je Ole strpao četiri komada za deset minuta!

Uvek kada bi govorio o trenerskoj krivici, Ser Aleks je navodio kao primer Ole Gunara Solskjera. Jednostavno, Norvežanin je terorisao odbrane, ali uvek ostao džoker.



„Imam taj osećaj nelagodnosti uvek kada saopštavam sastav što Ole ostaje na klupi, ali ja jednostavno nemam nikoga, niti sam video nekog takvog ko može da uđe i okrene utakmicu. Njemu jednostavno nije potrebno ni vreme, ni da uđe u ritam, on odmah promeni smer u kome stvari idu“, govorio je Škot.



Najčuveniji je svakako preokret u finalu Lige šampiona protiv Bajerna, ta utakmica i taj gol stvorili su kult Norvežanina na „Old Trafordu“ gde je proveo 11 sezona. Sadašnji menadžer kluba je upravo ono što navijači hoće, neko ko zna šta je čini Junajted, suštinu „Đavola“ i kako stvari funkcionišu



Iako će njegov protivnik u petak uveče, Žoze Murinjo prijateljima reči da je MUTD preveliki klub za trenerski kapacitet Solskjera, upravo je po dolasku na klupu kada je zamenio sujetnog Portugalca, Ole rekao upravo da je trebalo presložiti stvari na „Junajtedov način“.



A taj način je i njegov igrački način, uvek biti spreman.

Verovatno utakmica koja najbolje odslikava njegov pristup klubu i sportu uopšte odigrana je 1999. u Notingemu, ovog duela se svi sećaju zbog Solskjera, a on je na neki način bio i raskrsnica za Forest, bivšeg evropskog prvaka koji se više nikada nije vratio u elitu.



Rezultat je tog dana bio 4:1 za goste u Notingemu, kada je Solskjer desetak minuta pre kraja ušao u igru.



„Drži loptu i ne pravi nikakve gluposti, da je privedemo kraju“, rekao mu je kraj aut linije Džim Rajan jedan od članova stručnog štaba.



Izgleda da ga Solskjer nije ozbiljno shvatio, za 10 minuta ispalio je rafal, četiri lopte iza leđa nesrećnog Besanta, na kraju 8:1.

Zanimljivo da je Solskjer želeo da impresionira Stiva MekLarena koji je tada postao Fergijev pomoćnik i do čijeg je mišljenja prilikom sastava tima legendarni Ser Aleks itekako držao.



Bekam i Skols su ga u toj magičnoj završnici nahranili loptama pa je Ole završio na rukama saigrača, a Ferguson je bio oduševljen. Ima mnogo simbolike u ovom meču, Ron Atkinson je razbesneo svoje navijače rečima da su uživali u igri. Svakako ne prava stvar koju ćete reći kada primite osam komada. Upravo je to bila poslednja sezona za „Big Rona“ u karijeri, Forest se nikada nije vratio u PL, a zanimljivo da je Etkinson poslednji čovek koji je trenirao Mančester Junajted, 1986. pre nego je Fergi seo na klupu.











Te magične 1999. „Đavoli“ će osvojiti triplu krunu, Solskjer je igrao samo 19 puta, dao 12 golova, od toga pet kao rezerva, četiri Forestu i peti, poslednji te godine i jedan od najznačajnijih u istoriji kluba, Bajernu u 93. minutu za pobedu i titulu evropskog prvaka.



Recimo i to da je posle četiri gola Forestu bio nagrađen tako što je sledeći meč protiv Fulama bio od početka u timu, u kupu, zamenjen je, bio je jedan od najgorih na terenu, pa je već protiv Arsenala u derbiju opet bio na klupi.



To je bila sudbina, neko je jednostavno rođen da bude džoker.