U čast starih vremena, mađarska vojska protiv policije

Kada kažete Kišpešt, malo ko će znati, osim asocijacije na Budimpeštu, da je to preteča Honveda. Svakako da klub mađarske vojske nije ni narodni kao Ferdi, niti jevrejski poput MTK, ali njihovo veliko doba je istovremeno i „bel epok“ mađarskog fudbala.





Honved je, jasno, kao državni projekat bio nukleus mađarske „Lake Konjice“ jednog od najboljih fudbalskih timova svih vremena. Puškaš, Kočiš, Čibor, Božik i Đula Grošič su bili vojni službenici.



„Lavovi“ kako ih zovu su posle tog zlatnog doba, kada je osvojeno pet titula za šest godina, imali još jednu dominantnu fazu, osamdesetih, šest naslova, plus dva kada je klub, po padu zida u Berlinu dodao Kišpešt ispred imena. Ali, vratili su se i pod pritiskom navijača na staro ime, jednostavno Honved.



U ovom sportskom društvu ipak bolje igraju košarku, bili su 33 puta prvaci države, a vaterpolo sekcija je u ovom veku osvojila i titulu prvaka Evrope.



Vratimo se fudbalu, naravno da nije bilo sovjetske invazije i odlaska, odnosno bekstva najboljih, mnogi veruju da bi druga polovina pedesetih i titule evropskog prvaka umesto u Madrid otišle u Budimpeštu. Posle raspada moćnog tima, Puškaš je otišao u Real, Šandor Košič u Barselonu, čekali su četvrt veka titulu. Lajoš Tiši je stvorio moćan tim osamdesetih, najveća zvezda je bio Jaloj Detari, verovatno najpoznatiji mađarski igrač tog vremena.



Kišpešt Honved je u ovom veku bankrotirao, nasledio ga je Honved, uz američki kapital uspeli su da se stabilizuju. Ponovo su čekali gotovo 25 godina na svoju 14. titulu, neočekivano 2017. a fudbalska akademija i ulaganje u mlade igrače su dalu rezultat.



Prošle sezone su uspeli da na Puškaš Areni osvoje i kup, dobili su Mezokovešd aa 2:1, to je bila njihova osma titula u ovom takmičenju, prva u deceniji.









Honved, ili „Odbrana domovine“ što je bukvalno prevedeno na mađarski će za vikend igrati protiv Ujpešt Dože. Ako smo za tim iz Kišpešta rekli da je bio nukleus „Moćnih Mađara“ iz pedesetih, prethodnica te ekipe bila je iz Ujpešta. Čak devet igrača reprezentacije kao Egreši, Balog, Šuša i ostali su osvojili tri titule u nizu, vodio ih je Bela Gutman (isti onaj lik koji je prokleo Benfiku). Ali, kada je policija počela da se meša i previše, usledio je potop. Mučenik kluba je Šandor Šuš koji je osuđe na izdaju i pogubljen početkom pedesetih. Klub je imao samo dva igrača na SP u Švajcarskoj kada su Mađari izgubili finale, od, neki kažu, dopingovanih Nemaca.



Klub je dobio deo imena po mađarskom heroju iz doba pobuna protiv plemstva Đerđu Doži, 13 godina je do 1960. čekao titulu. Kada je Honved propao, to je bila šansa za Ujpešti, igrali su i polufinale KPK izgubili od Fiorentine. Krajem šezdesetih su igrali i u završnici Kupa Sajamskih Gradova.



Početkom sedamdesetih su bili redovni u četvrtfinalu KEŠ, to su nekako poslednji trzaji mađarskog fudbala, slavni strelci Fazekaš i Dunai su podelili „Srebrnu kopački“ iza neverovatnog Gerda Milera.



Padom komunizma, stisak policije je popustio, vraćeno je ime Ujpešt, ali posle titule 1990. Naišla su teška vremena, mada su se vratili u top četiri u prošloj deceniji. Ali, titule nema, naš Vignjević je bio trener pet sezona, dugo se zadržao u klubu, nasledio ga je Predrag Rogan koji mu je bio i asistent. Stabilne finansije znače da će Ujpešt biti u vrhu, ali nekako velike ambicije nemaju.



I oni, kao i Honved nisu dobro počeli sezonu, jasno nekada vojni i policijski tim nemaju više pomoć države, Ferencvaroš, nekadašnji Videoton dominiraju u zemlji naših severnih suseda.