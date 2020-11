Tumba je nekad umeo sa Škotima - Partizan pobedio, gostima aplauzi, a utakmica je ušla u istoriju!

Na današnji dan pre tačno 26 godina, Partizan je odigrao međunarodnu prijateljsku utakmicu koja je bila drugačija i značajnija od svih ostalih mečeva iz te kategorije.





Pretpostavljate, u pitanju je susret Partizana i škotskog Dandi junajteda, odigran 15. novembra 1994. godine na stadionu u Humskoj pred oko 30 hiljada gledalaca.





Partizan ga je dobio sa 3:0, a utakmica je ušla u istoriju, jer je tim susretom simbolično počelo ''razbijanje'' sankcija protiv naše zemlje, koje su teško pogodile i naš sport u celini.





Ujedno, to je bila prva međunarodna utakmica na stadionu u Humskoj posle gotovo četiri godine i duela sa Interom (1:1), decembra 1990.





Dandi junajted je u to vreme bio pravi hit u Škotskoj, posle osvajanja istorijskog trofeja u Kupu, pobedom nad favorizovanim Glazgov Rendžersom u finalu, a sve pod vođstvom bivšeg trenera Partizana Ivana Golca. Naravno, on je zahvaljujući svom velikom ugledu na Ostrvu uspeo da ubedi čelnike svog kluba da Dandi junajted odigra ovu utakmicu u Beogradu, što u to vreme nije bilo baš jednostavno.





Zbog toga je ovaj škotski tim ispraćen gromoglasnim aplauzima sa stadiona u Humskoj, a narednog meseca Dandi junajted je i ugostio Partizan u Škotskoj, kada je tim Ljubiše Tumbakovića ponovo bio bolji i golom Saše Ćurčića slavio sa 1:0.







Kada je u pitanju beogradski duel, Partizan je slavio golovima Alberta Nađa u 12, Dragana Ćirića u 26. i evrogolom Saše Ćurčića u 86. minutu, a u prilogu je YouTube podsećanje na tu utakmicu i gest Škota koji treba i danas da pamtimo i cenimo. Bio je to gest prijateljstva ne samo prema Partizanu, nego i prema našoj zemlji.





Partizan: Pandurović (Damjanac od 83.), Bolić, Đurić, Nađ, Čermelj, Taševski, Tešović (Ivan Tomić od 79.), Ćurčić (Jović od 74.), Paunović (Todorović od 46.), Ćirić, Milošević (Aleksandar Živković od 74.).



Dandi junajted: O'Hanlon, Petrić, Kliland, Velš, Malpas, Bolan (Vinters od 65.), Džonson, Nikson, Baumen (Krejg od 26.), Bruster, Ristić.

