Ronaldo i Barselona - Zbog čega nije išlo?

Te godine videli smo ga u Beogradu. Odnosno čekali ga u buljucima ispred „Hajata“. Kasnije je dobio nadimak „Fenomen“ kada je sledeće godine nepovratno napustio Barsu i otišao u Italiju.



„Desilo mi se slično što i Nejmaru, jednostavno, Barsa ima loš odnos prema nama Brazilcima, setite se kao je završio i Rivalo“, reći je jednom „Zuba“ komentarišući tu fascinantnu sezonu.



U Srbiji ga nije bilo moguće videti, obroke u sobu mu je odnosio zemljka Đovani, lepe devojke je zanimalo nešto drugo, Vitor Baija se šepurio u holu hotela praćen pogledima svih. Ni na terenu Ronalda nije bilo, prestojao je celu utakmicu, kao ono na treningu.





Najbolje je to objasnio Robert Prosinečki.



„Stoji, neće da se pomeri kada igramo između sebe, a onda uzme loptu i sam pobedi“, pričao je „Veliki žuti“ o talentu kakav nije viđen. Zvezda se tog dana na „Marakani“ posle onih 1:3 u kojima Ronaldo nije učestvovao na „Kamp Nou“ držala sjajno, zapalila maštu svojih navijača, povela, ali završilo je 1:1.



Od Ronalda nismo videli skoro ništa, kažemo „skoro“ jer je kraj zapadne tribine blizu aut-linije napravio takav dribling kakav Beograd nije video ni pre, ni posle toga. Zaledio je, ili bolje rečeno ostavio kao zamrznuti frejm na video snimku Predraga Stankovića, i to je bilo sve.













Ali, ta Ronaldova sezona u Barseloni ostaće upamćena po onom fenomenalnom golu protiv Kompostele, kada se i Bobi Robson hvatao za glavu, po driblingu protiv Antićevog Atletika kada je nesrećni Delfi Heli ispao iz televizijskog kadra kao iz voza (taj snimak je danas teško naći, deluje nestvarno, kao treptaj oka), po trofeju „Pićići“, dao je 34 gola u prvenstvu, 47 u sezoni. No, pratila ga je sudbina, kao ni sa Interom, ni sa Barsom, nije osvojio titulu, ali jeste počivši KPK i španski kup.



U tom evropskom finalu, ponovo je utisnuo trag daleko najboljeg igrača sveta te godine, dobili su PSŽ, minimalnim rezultatom, dao je gol, iz penala, pet pogodaka u osvajanju evropskog trofeja, mnogi kažu nije se ni oznojio.



Da stavimo stvari u današnju perspektivu, imao je 20 godina, ni Ronaldo, ni Mesi u tim godinama nisu sami osvajali trofeje i davali blizu 50 golova po sezoni. Ali, još pre finala kupa, bilo je jasno da „Zuba“ neće potrajati u Kataloniji.



Kada je otišao da igra za Brazil, Barsa prvi put te sezone nije dala gol. Imao je i sukob sa Murinjom koji ga danas smatra najboljim fudbalerom koga je trenirao. Naime, Portugalac mu je jednom rekao da nema poente u tome da se šetka na terenu 90 minuta i da na kraju postigne gol, da to nije smisao igre.



Možda, ali Ronaldo je terao po svome, on je stigao iz PSV nakon što je terorisao holandske odbrane za 20 miliona evra, ali nikada se nije navikao na Barsu. Taj tim, prepun talenta ponekad nije voleo njegov odnos prema radu, ali i defanzivnim zadacima na meču.



Veći problem od toga su bili menadžeri, oni su mislili jedino na novac. Nije prošlo ni par meseci od dolaska u Barselonu, već su razgovarali sa Junajtedom, ali i Italijanima, čak se pominjao Real.





U pitanju je bio tandem agenata koji je od klinačkih dana bio sa Ronaldom, u pitanju su Reinaldo Pita i Alešandre Martins. Oni su i dolazak u Barselonu označili kao poslovnu odluku, što je zazvučalo zlokobno.



„Odabrali smo onog koji je ponudio najviše novca, Roni nema nikakvu obavezu sem profesionalne, on je Brazilac, tamo je ponikao, nije Katalonac“, rekao je Pita tog proleća, zazvučalo je zlokobno.





Pre toga stigli su problemi na terenu, ispromašivao se u „El Klasiku“, Real je dobio 2:0 u nekom zbiru to je odlučilo titulu. U decembru je bio loš protiv Selte, navijači su mu zviždali, Robson je bio ljut na publiku.



„Neću zaboraviti ovo sa tribina“, pripretio je Ronaldo.



Kada je primio titulu za najboljeg igrača sveta 1997. predstavio je „Zlatnu loptu“ u pobedi protiv „Pčelica“ iz Valjekasa, bilo je 6:0, deo navijača mu je zviždao.



„Ovi ljudi nisu normalni, ne znam šta hoće da učinim“, izjavio je besni Brazilac.



A onda je sve puklo, poraz u gradskom derbiju od Espanjola, otišao je u Rio, katalonski mediji su bili prepuni slika kako se zabavlja. Posle poraza na dalekim Tenerifama, Barsa je ostala u dubokom minusu -9 u odnosu na Real. To se ne oprašta.













Ali onda je ponovo na proleće počeo da puni kao na normu, postigao je golove na pet od šest mečeva, učestvovao u eliminaciji Reala u Kupu Kralja, a onda i Atletika u neverovatnom meču. Barsa je gubila 3:0 na poluvremenu, dobila 5:4, Huan Antonio Pici je potopio Antarin brod, a Ronaldo postigao tri gola u tom meču. Ali, on je Barsu napustio tri kola pre kraja, kada je još postojala šansa za titulu, otišao je na Kopa Amerika.



Nije odigrao finale kupa protiv Betisa u junu, na proslavi su navijači pevali uvredljive pesme.



Razgovor menadžera i predsednika Nunjeza je trajao šest sati, prvi čovek Barse je rekao da su samo glumili pregovore i da su već postigli dogovor sa Italijanima,



„Ronaldo odlazi i to u Seriju A“, objavio je pregovarač Đovani Brancini, Inter je platio svetski rekord od 20 miliona funti. Ni kasniji dolazak u Real nije baš pomogao imidžu Ronalda, iako je odigrao neverovatnu sezonu u Barsi, tamo se njegovo ime ne pominje.