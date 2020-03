Romantika na "Bridžu" - 20 godina od jednog od najlepših Mihinih golova

Ako se sećate, tosu bile one divne sezone Lige šampiona, kada su se dva puta igrale grupne faze po četiri tima u grupi. Umesto osmine finala, preostalih 16 timova bilo je podeljeno u nove četiri grupe, koje su na papiru bile još jače, nego u prvoj rundi kada je bilo 32 tima.



U drugoj grupnoj fazi, Lacio je igrao u grupi sa Čelsijem, Olimpikom iz Marseja i Fejenordom. U meču protiv Čelsija, na današnji dan, pre tačno 20 godina, Sniša Mihajlović je postigao spektakularan pogodak za pobedu Lacijala od 2:1, kojim su Rimljani otišli u četvrtfinale. Nažalost, u toj rundi ih je zaustavila najjača Valensija u istoriji, koja je stigla i do finala.



Koliko je taj meč na "Bridžu" vredan sećanja, dodaćemo da je Fernando Kouto dobio crveni karton, a da su uz Mihu igrali još i Markeđani, Negro, Pankaro, Simeone, Nedved, Veron, Almeida, Simone Inzagi i Dejan Stanković, a ušli su Alen Bokšić i Marselo Salas.



Na drugoj strani, za Čelsi su igrali golman De Goj, te Petresku, Babajaro, Lebef, Dešan, Di Mateo, Zola, Tore Andre Flo, Didije Dešan, Đanfransko Zola, a jedini strelac za Plavce bio je Gustavo Pojet.



Na drugoj strani, pre Mihe, pogodak je postigao Simone Inzagi... divno sećanje na jedan divan fudbalski period i šampionski tim Lacija...

Here's Sinisa Mihajlovic, and that traction-engine of a left foot of his, smashing one into the top corner for Lazio against Chelsea in the Champions League in 2000.



Incidentally, it's also the 20th anniversary of said goal. pic.twitter.com/nP7pdsbSum