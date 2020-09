"Radi" – Antićev gol najvažniji u istoriji kluba

Kada Mančester Junajted večeras od 21.15 u Liga kupu bude gostovao na „Kenilvort Roudu“, stariji će se prisetiti srećnijih dana Lutona. Oni su recimo u drugoj polovini osamdesetih u epskom meču osvojili ovaj trofej, savladali su Arsenal sa 3:2 posle drame.



Naime, Arsenal je imao vođstvo od 2:1 i penal, ali je golman Endi Dibl odbranio i dao šansu „Šeširdžijama“, golovima Vilsona i drugim pogotkom Štajna u poslednjim sekundama, stigli su do svog jedinog značajnog trofeja.



Ali, to je bila i labudova pesma kluba koji nosi nadimak jer je pre vek bio povezivan sa fabrikom šešira. Oni su kada se osnivala PL u sadašnjem formatu ispali iz lige, a četiri godine kasnije i iz drugoligaškog ranga. Bio je to početak tužnih godina početkom veka su završili u četvrtoj ligi, ali ih je Džo Kinir u prvom pokušaju vratio rang više i spasao zebnje da će skliznuti u amaterski fudbal.



To se i desilo, kada se činilo da Luton nestaje sa fudbalske mape, posle pada u administraciju i silnih finansijskih problema, oduzeti su im bodovi, pa su pet godina proveli u Konferenciji, među klubovima koji nisu profesionalni, na neki način to je bilo ultimativno poniženje. Jedina svetla tačka bila je pobeda protiv Noriča u FA kupu što je prvi put da je neki klub Konferencije izbacio tim iz elite još od 1989. Posle baraža, 2015. su se konačno vratili u profesionalni fudbal, otada napreduju, prošle godine su opstali u Čempionšipu, doduše jedva, ali i ove godine imaju isti cilj.



Poznati su po crno-beloj opremi i fanatičnim navijačima koji su osamdesetih bili pravo „zlo“ u Engleskoj, pa je bilo zabranjeno i da putuju, ali i da gostujući navijači dolaze u Berdforšir u drugoj polovini devedesetih. Na grb je vremenom dodavana narandžasta boja, dresovi su i promenjeni, ali sudbina Lutona nije, uvek je bila puna uspona i padova.



Kada smo pisali o velikom trijumfu protiv Arsenala u Liga kupu, nismo napomenuli da je gol Brajana Štajna, Južnoafrikanca koji je zaigrao i za Englesku 1984. najvažniji u istoriji kluba.



Jer, on to nije.









Naime, ono što će se svaki stariji navijač Lutona setiti i zakleti se da im je najviše sreće doneo Radomir Antić. Legendarni srpski trener, u Engleskoj poznat kao "Radi" postigao je pogodak 1983. na „Mejn Roudu“ protiv Sitija u poslednjem kolu. Domaćinu je bio potreban bod da opstane, „Hatersi“ su golom Antića pobedili. Poznat je ples menadžera Dejvida Plita nakon meča, ušao je u mnoge špice, to je bila prva godina Lutona po povratku u elitu, opstali su u poslednjih 90 minuta.









Antić je završio u najboljoj knjizi o fudbalu „Stadionskoj groznici“ gde ga Nik Hornbi u priči o navijaču Lutona pominje kao čoveka za koga su pisane peticije da mu se podigne bista u čast tog gola.



Nedavno preminuli „Radi“ je odigrao okruglo 100 mečeva za Luton, dao je devet golova, ali taj je vredeo najviše u istoriji kluba, odnosno najslavniji. Antić se povukao nakon sledeće sezone, mnogo je, kako je govorio naučio od Plita koji ga je inspirisao da postane trener. Često se pričalo da će sesti na klupu Lutona, da će se vratiti u Englesku, ali to se nikada nije dogodilo. Ostala je legenda, prepričana i opisana mnogo puta, pogodak u 86. minutu za opstanak.



Za slavu pokojnog, velikog Radomira Antića.