Premotavamo omiljenu kasetu - Najneverovatnija priča u istoriji srpskog fudbala!

Početak juna 2015. godine ostao je u prelepom sećanju svim ljubiteljima fudbala u Srbiji, pošto je omladinska reprezentacija Srbije na čelu sabeležila sjajne rezultate na Svetskom prvenstvu održanom na Novom Zelandu.Malo je bilo onih koji su nakon startnog poraza od Urugvaja verovali da omladinska selekcija Srbije može da dogura do eliminacione faze, ali su puleni komandanta Veljka vrlo brzo razuverili "neverne Tome".Srbija je preliminarnu rundu takmičenja završila na prvoj poziciji Grupe D sa 6 osvojenih bodova, jer su posle startnog poraza od Urugvaja usledile pobede nad Meksikom i Malijem.Desetog juna 2015. godine, duelom sa reprezentacijom Mađarske na "Otago stadionu" u Danedinu srpski "Orlići" su započeli eliminacionu rundu takmičenja na Mundijalitu i to je praktično bio meč koji je Srbiju uverio da ustajanje zorom i bodrenje našeg nacionalnog tima ima smisla.Junak prve utakmice u eliminacionoj rundi takmičenja bio je bivši napadač Partizanakoji je golom u poslednjim trenucima regularnog dela odveo Srbiju u produžetke, a potom je autogolom Talabera u 118. minutu overen plasman u četvrtfinale.Četvrtfinalni okršaj sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država odigran je 14. juna na "Nort Harbor Stadionu" u Oklendu, a odluka o pobedniku pala je tek nakon penal serije u kojoj jeuspeo da promaši penal ali i da odbrani dva čime jeomogućio priliku da u 9. seriji odvede Srbiju u polufinale.Utakmica sa Malijem usledila je 17. juna i to je bio rimejk duela koji su dve selekcije odigrale u grupnoj fazi takmičenja, s tim što je Srbija do nove pobede stigla mnogo teže nego u grupi."Orlići" su i ovog puta morali da rade prekovremeno pošto su Andrija Živković i Jusuf Kone postigli po gol za Srbiju i Mali u regularnom toku susreta, a afričkoj selekciji presudio jegolom u 101. minutu produžetaka.Epsko finale sa Brazilom bilo je zakazano za 20. jun na stadionu "Nort Harbor" u Oklendu. Pozornica je bila spremna da "Orlići" ispišu najsvetliju stranicu reprezentativnog fudbala u samostalnoj Srbiji, a izabranici Veljka Paunovića su to učinili sa stilom.Prvih 70 minuta finala pali su u zaborav jer je na 20 minuta pre kraja Staniša Mandić doneo vođstvo Srbiji, ali je samo tri minuta kasnije Pereira poravnao rezultat na 1:1 što je bio konačan rezultat regularnog dela meča.Četvrtu utakmicu za redom Srbija je morala da igra produžetak i svi su se pitali da li mlada pleća naših momaka mogu da izdrže još jedan takav napor.Istorija je ispisana u 118. minutu utakmice, odnosno 28. minutu produžetaka kada je Srbija povukla kontru Stefana Ilića a egzekutor je biokoji je na taj način ispisao istoriju i doneo Srbiji titulu prvaka sveta za uzrast do 20 godina.