Pre pet godina pobedili Zvezdu na sred "Marakane", a danas u trgovini, igraju petu ligu, vode firme...

Bila je 2015. godina, sam kraj prvenstva, ostalo je bilo tri kola do kraja, a Radnički iz Kragujevca koji je tada bio poslednjeplasirani i odavno prežaljeni tim Super lige, gostovao je Crvenoj zvezdi koja je praktično izgubila šanse za titulu.Trener i legenda Kragujevčana Neško Milovanović se odlučio da na teren izvede tim od igrača koji nisu igrali previše u dotadašnjem toku prvenstva i to na sred "Marakane" protiv Crvene zvezde koju je predvodio trener Nenad Lalatović.Zvezda:Igrali su još Saša Stojanović, Damir Kahriman i Nenad Gavrić.Radnički:Igrali su još Dušan Stević, Vladimir Bubanja i Strahinja Urošević.Slavila je ekipa Radničkog i to sa 1:2, što je jedna od slađih pobeda Kragujevčana u novijoj istoriji kluba imajući u vidu sastave timova i činjenicu da danas retko ko od pomenutih igrača gostujućeg tima igra fudbal i da je samo Lazar Rosić imao zavidnu karijeru.Golove za Radnički postigli su Goljović i Stević, a za Zvezdu je strelac bio Ristić iz penala.