Perdentopoli - Najveća misterija italijanskog fudbala!

Dve godine ranije, Juventus je izgubio titulu u poslednjem kolu u Peruđi, biblijska kiša prekidala je meč, Kolina je odlučio da bude odigran, iako nije bilo uslova. Ta utakmica se završila sa 45 minuta zakašnjenja, Juve je izgubio sa 1:0, a na "Olimpiku" su Mihajlović i ostali igrači Rimljana sedeli na centru i pratili rasplet. Usledilo je veliko slavlje, titula za "Orlove", a jedan od junaka Peruđine pobede bio je Marko Materaci.Dve godine kasnije, tog 5. maja, uz najupečatljiviju scenu , kada Ronaldo plače na klupi u svom poslednjem meču za Inter, kamere su snimile Materacija, sada igrača Intera koji psuje fudbalere Lacija i kaže,Interov slom, tog poslednjeg dana sezone nikada nije objašnjen. Šta se desilo, oko 40 000 Interista otputovalo je u Rim, zavisili su od sebe, pobeda im je donosila titulu šampiona. Navijači Lacija su tražili od svog kluba da izgubi da se Roma ne bi slučajno dokopala titule, ali, u stvarnosti, to nije bilo realno, jer u slučaju neuspeha Intera, Juve je vrebao, njih je čekalo gostovanje u Udinama, gde praktično, kada se pogleda broj navijača igraju na domaćem terenu.Ali, i sami su se oprostili od borbe za "Skudeto", zaista je bilo teško očekivati da te godine loši Lacio u meču u kome nije imao nikakav motiv zaustavi Inter., reći će Morati nakon najvećeg sloma u karijeri.U nekim drugim zemljama, pitanje pristupa se ne postavlja, u Italiji je to posve normalno, zbog čega se truditi, ako ti to ništa ne donosi?Za Moratija, ta titula je izgubljena u nedelji pre nego što je utakmica odigrana, stvorena je negativna atmosfera, a Ektor Kuper je širio tenziju. Navijači Intera prokletstvo vezuju za njega, navodno je šaputao, "Izgubiću i ovaj put", prisećajući se svih prethodnih situacija, od Argentine, preko Španije gde je završavao kao drugi.Najsmešnije od svega je što je Inter te sezone prošao Scilu i Haribdu igrajući u prvom delu sezone bez povređenih Vijerija i Ronalda, a zatim je golom u poslednjem minutu, Sedorfovim, izjednačio protiv Juventusa i već mogao da namiriše titulu.Ostalo je ono lakše u poslednjih 90 minuta sezone.Verovali su da Lacio neće zapinjati.Kakva je bila situacija u drugoj svlačionici?", priča u svojoj autobiografiji Stefano Fiore.Anđelo Peruci je branio loše, bio je krivac za gol, Inter je vodio sa 1:0 i 2:1.rekao je kasnije Peruci.Ali, pred sam kraj poluvremena, mladi Slovak Greško, koji nikada više nije zaigrao za Inter je napravio kardinalnu grešku i Lacio je izjednačio na 2:2.U tom trenutku u Udinama je meč bio već rešen, Juve je lako poveo golovima Del Pjera i Trezegea sa 2:0 i čekao rasplet na "Olimpiku"., prisetio se Marćelo Lipi.Ali, desio se Karel Poborski, njegov poslednji meč u dresu Lacija.piše Fiore.Čeh je dao dva gola u prvom poluvremenu, prosto leteo po terenu, u nastavku je Inter stao. Simeone im je dao gol, izvinjavao se na terenu, a Simone Inzagi zapečatio sudbinu slomljenih gostiju.kaže Ivan Kordoba koji je tog dana bio na terenu.Trener Udinezea je bio Đanpjero Ventura, nije mogao da računa na trojicu startera, a Kolumbijac je preterao, Udineze je izveo prvu ekipu, ali totalno bez motiva.kaže Zaneti, 15 godina kasnije.U Udinama je otpočelo veliko slavlje, auto-put ka Venetu je bio zakrčen vozilima Juventina koji su stigli iz cele Italije, ali i okolnih zemalja nisu očekivali slavlje, ali sa druge strane, takva radost nikada nije viđena.U svlačionici Juventusa posle neverice urlik oduševljenja., urlao je kapiten Konte dok su mu prosipali kofe vode na glavu u direktnom prenosu Juventusovog slavlja.