Partizanovo kolo sreće - Trojke za ponos i najveću tugu!

Na dan kada se "Grobari" sećaju jedne od najdražih pobeda u novijoj istoriji, ostvarene trojkom u poslednjoj sekundi meča sa Cibonom u sred Zagreba, navršava se i šest godina od najboljnijeg poraza koji su crno-beli pretrpeli od Cedevite.



Poraz od Cedevite najteži je u novijoj istoriji KK Partizan što je odmah nakon polufinalne utakmice potvrdio i trener crno-belih, a način na koji je klub iz Zagreba stigao do pobede gotovo da je identičan onom koji je klubu iz Humske doneo pehar 2010. godine.



Bilo je to finale za infarkt a ulog je bio nešto manji no onaj iz polufinala 2014. godine. Da je tada Partizan poražen ostao bi bez trofeja ali ne i bez šanse da nastupi u Evroligi, a dve godine nakon trojke Nolana Smita jasno je koliko je poraz od Cedevite bio katastrofalan za crno-bele.



Izabranici Duška Vujoševića su i 2010. godine od gotovog napravili veresiju jer je Lorens Roberts imao šansu da osam sekundi pre kraja donese Partizanu makar tri poena prednosi ali je Amerikanac podbacio sa linije penala.



Cibona je za kratko vreme stigla do trojke iz ćoška preko Bojana Bogdanovića i činilo se da je na 0.6 sekundi pre kraja utakmice Partizan ostao bez trofeja u ABA Ligi.



Loptu je u tom trenutku uzeo Dušan Kecman i sa svoje polovine poslao projektil ka obruču Ciboninog koša a sve posle toga ostalo je istorija i ušlo u anale evropske i svetske košarke.