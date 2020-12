Parma u Milanu, sećanje na Aspriljinu bombu

Ipak, kroz sve ove godine, tridesetak, zanimljivo da je Parma samo tri puta uspela da pobedi na „San Siru“. Parma je na neki način zaslužna za velike uspehe Berluskonijevih „Letećih Holanđana“ jer je upravo nakon što je sa tadašnjim „Mlekadžijama“ izborio elitu i onda i tukao Milan u kupu, Arigo Saki koji nikada nije igrao fudbal otišao kod Berluskonija.



Ostalo je revolucija u fudbalu, četiri čoveka u poslednjoj liniji, odnosno ukidanje libera, dve evropske krune.



Ali, to su vremena kada je porodica Tanci, kasnije osramoćena u aferi „Parmalat“ ulagala bogatstvo i mali, provincijski klub digla do neslućenih visina. Kada je Parma bankrotirala u ovoj deceniji, tužno je bilo videti rasprodaju na „Tardiniju“, čak je došlo do toga da se i nemali broj pehara iz devedesetih nađe na „tezgi“, ali je to sprečeno kombinacijom ulaganja lokalnih biznismena i navijača.



Kao i mnogi drugi italijanski klubovi, i „Dukali“ su prošli isti put, od nižih liga, očišćeni od dugova vratili su se u Seriju A. Jer, ligi su potrebni, prvo Parma je istorijski značajan grad, ima odličnu publiku i tradicionalno je mesto za afirmaciju mlađih igrača, tamo svi klinci iz velikih klubova, ali i zvezde na zalasku rado odlaze.



U svojim najboljim godinama, Parma je prekinula rekord koji će ostati zapamćen. Tačnije, idol navijača, Tino Asprilja bi pretrčao i „Crvenu strelu“ koliko je brz. Ali, ovoga puta je pogodio slobodnjak i to je bila prvam, istorijska pobeda Parme u šampionatu na „San Siru“.



Posledica?



Srušen je i danas neverovatan niz Kapelove ekipe od 58 mečeva u Seriji A bez poraza. Prethodnu sezonu su završili nepobeđeni, a onda su u istom stilu nastavili do treće nedelje marta 1993. godine. Taj Milan je po mnogima bio najbolja evropska ekipa svih vremena. Sudija Gracijano Ćezari je svirao faul, Seba Rosi se nije pomerio, bomba je šokirala sve, sem njega i trenera Nevija Skalu koji je ostao miran.



Faustino Asprilja je na kraju meča, dok je publika aplaudirala igračima oba tima razmenio dres sa Maldinijem i ovekovečio neverovatan dan. Te sezone, Milan je odbranio titulu, zanimljivo da su navijači tražili da ih pozdrave počasnim krugom nakon meča, jer je serija od 58 mečeva prekinuta. Ali, želeli su da im zahvale za neverovatan niz, oko 70 000 ljudi bilo je na nogama. Ni Parma nije ostala bez nagrade, oni su osvojili KPK, svoj prvi evropski trofej te sezone.



Druga pobeda Parme je usledila tri godine kasnije u onoj očajnoj 1996. godini za „Rosonere“. Mario Stanić je postigao jedini gol, između Aspriljine bombe i te pobede, Milan je samo jednom u četiri meča pobedio goste, eto toliko je Parma bila jaka. Milan je te godine bio 11. na tabeli, Oskar Tabarez je dobio otkaz, vratio se Saki i nije bilo puno bolje.



I poslednja pobeda Parme, 2014. godine, 4:2 a bivšem klubu je doakao „Fantantonio“ Kasano, sa dva gola.



Novo poglavlje sledi...