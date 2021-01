Novo poglavlje, Sitijev masakr, Junajtedova osveta Tevezu!

Pisali smo ranije o Sitijevim velikim pobedama i pomalo iznenađujućoj činjenici da su oni specijalisti za Liga kup, takmičenje koje je uvedeno posle rata kako bi se publika zabavljala u večernjim satima utorkom i sredom ili nekada bezbrojnim ponavljanjima mečeva.



„Građani“ imaju sedam titula, od toga su pet osvojeni u ovoj deceniji, jedino je Liverpul uspešniji sa trofejem više. U poslednjih sedam godina Siti je dobio pet finala, izgubio jedno još pre gotovo pola veka. Zbog toga je jasno da će i oni u ovaj meč ući sa namerom da stignu u novo finale koje obično dobijaju. Razlika u odnosu na prethodne formate je što će se igrati jedna utakmica u polufinalu ove sezone kako bi se smanji broj mečeva, usred pandemije. Sve pada u nezgodno vreme za „Đavole“ koji imaju haos jer moraju da igraju i odloženi meč prvog kola protiv Barnlija, kao i FA Kup, pa će nakrcati veliki broj utakmica pre velikog derbija šampionata, sudara sa Liverpulom.



U drugom polufinalu dan ranije igraju Totehhem i Brentford tim iz Čempionšipa, nema sumnje da će Murinjo učiniti sve da se nađe na Vembliju, jer je doveden da osvaja trofeje, „Pevcima“ se prašina skuplja u trofejnoj sali od 2008. godine kada su osvojili baš Liga kup.







No, vratimo se priči iz Mančestera.



Do sada su igrali devet puta u takmičenju, po četiri pobede na obe strane i jedan remi.



Kada je osvojio svoj drugi trofej u ovom takmičenju, Siti je zgazio Junajted, bilo je 4:0 na „Mejn Roudu“, posle toga su usledile decenije suza. Ali te novembarske večeri su ih „Građani“ masakrirali, Denis Tuert je dao jedan od najbržih golova u istoriji gradskog derbija, prošlo je 35 sekundi. Isti igrač je slavnim makazicama na Vembliju doneo pehar protiv Njukasla.



I od tada, pa do dolaska Arapa, Siti nije osvojio ništa.



Inače, taj poker nije bio neočekivan jer se Junajted vratio u prvu ligu, a Siti je imao sjajan tim. Samo taj trijumf je bio gorak, Kolin Bel maestro tima je povredio koleno i više nikada nije bio isti.



Junajted je servirao osvetu za Teveza i Tevezu (pisali smo o tome) u Liga kupu pre deset godina. Tevez je sa dva gola doneo pobedu u prvom meču, ali je Gigs postigao pogodak nade za Junajted. I onda u mitskom revanšu polufinala, Skols i Kerik su stigli u i prestigli „Građane“, ali je neizbežni Tevez smanjio. I dok su svi čekali produžetke, Runi je dao gol u nadoknadi, najbolji strelac u istoriji derbija je odveo „Đavole“ u finale gde su preko Vile stigli do trofeja.



I šest godina kasnije je do svog poslednjeg petog Liga kupa, Junajted stigao preko Sitija, dobili su ih sa 1:0, to je Murinjova prva sezona, Mata je odlučio, a verovatno se sećate onog dramatičnog finala te sezone kada je Junajted preko Sautemptona golom Ibre u finišu stigao do pehara.



Prošle godine u polufinalu je u dva meča Gvardiola dobio Solskjera, i to 3:1 na „Old Trafordu“, a Junajted je slabu utehu potražio minimalnom i nedovoljnom pobedom od 1:0 u revanšu na „Etihadu“.



I tako smo stigli do novog poglavlja, još je važnije jer je samo jedan meč. Ali, Sitiju je lakše, ima lakše protivnike posle derbija, pa je za očekivati da Gvardiola izvede kompletan tim što će biti prednost. Mada, ni Solskjer puno ne kombinuje kada je blizu, pa nas za Badnji dan čeka zaista sjajna zabava.