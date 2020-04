Na jednoj strani Piksi, Miha, Dejo, Peđa, a na drugoj Pep, Jero, Zubizareta... Istorija pisana na današnji dan!

Reprezentacija Jugoslavije je 30. aprila pre 23 godine (1997. godine) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje je godinu dana kasnije odigrano u Francuskoj dočekala reprezentaciju Španije.



U tim kvalifikacijama je naša reprezentacija bila fenomenalna, savladala je dva puta tada aktuelne viceprvake Evrope Čehe, a jedan od ključnih duela bio je protiv Španije u borbi za prvo mesto u grupi.



Pobeda je bila potrebna, naš tim je igrao dobro taj meč, ali je on završen rezultatom 1:1.



Oba gola su postignuta iz penala, prvo su Španci preko Fernanda Jera stigli do prednosti u 19. minutu, da bi Peđa Mijatović iskoristio penal u 87. minutu.



Tada je stadion "Marakana" bio prepun (53000), euforija je bila na maksimumu, a tim Slobodana Santrača je opravdao očekivanja.



Kasnije je Jugoslavija bila druga u grupi, i preko baraža i rasturanja Mađarske stigla do Mundijala u Francuskoj.



Jugoslavija: Kralj - Mirković, Đukić, Mihajlović, Vidaković, Đorović - Govedarica, Savićević, Stojković, Drulović - Mijatović.



Igrali su još Milošević, Petrović i Ćirić.



Španija: Zubizareta, Alkorta, Abelardo, Nadal, Rios, Serđi, Jero, Gvardiola, Alfonso, Kiko, Raul.



Igrali su još Enrike, Lopez i Amor.