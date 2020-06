Kako vreme leti, dan kad je Lane presudio ''Pancerima''!

Srbija: Stojković, Kolarov, Ivanović, Vidić, Subotić, Krasić, Stanković Kuzmanović (Petrović 75'), Jovanović (Lazović 79'), Ninković (Kačar 69') i Žigić.



Nemačka: Nojer, Fridrih, Mertesaker, Lam, Badštuber (Gomes 77'), Kedira, Švajnštajger, Ozil (Marin 70'), Muler (Kakau 70'), Podolski i Klose.



Generalno, od reprezentacije Srbije smo tada mnogo više očekivali, bili smo uvereni da će selekcija nedavno preminulog, posle odličnih igara u kvalifikacijama uspeti bar da se domogne osmine finala na Mondijalu.Ali, zahvaljujući porazima od Gane i Australije, velika pobeda nad favorizovanim Nemcima ostala nam je samo kao uteha...Naravno, vredi se prisetiti te utakmice koju smo dobili sa, golom, ali i uz još dosta uzbuđenja tokom tih 90 minuta.Naš tim je odlično ušao u ovaj meč, bez straha od ''Pancera'', čiji su tim manje-više činili igrači koji su i danas nosioci igre selekcije Joakima Leva.Nemci gotovo da i nisu ozbiljnije pretili tokom prvih pola sata, a da sve bude još gore po njih, u 37. minutu Miroslav Klose je zaradio crveni karton posle oštrog starta nad Stankovićem.Nemci se još nisu oporavili od tog šoka, a usledio je novi - golza vođstvo od 1-0!Igrao se 39. minut, Krasić je odlično probio, centrirao za Žigića, koji spušta loptu za Jovanovića, a popularni Lane sa nekih četiri - pet metara šalje loptu u mrežu Nojera!Osim gola, ostaće upamćeno i kako ga je Lane proslavio, nezaboravnim skokom u onaj kanal iza aut linije, kada smo se za trenutak uplašili hoće li čitav izaći iz njega...Nemci su mogli do izjednačenja u. minutu, ali je šut Kedire zaistavila prečka. Ipak, bio je to samo nagoveštaj velikog pritiska ''Pancera'' u drugom poluvremenu.Iako sa igračem manje, Nemci nisu želeli da kalkulišu, silno su želeli izjednačenje i do njega su umalo došli u 60. minutu, kada je Nemanja Vidić igrao rukom u svom kaznenom prostoru.Podolski je šutirao sa bele tačke, ali jesjajnom intervencijom sačuvao vođstvo našeg tima, a na kraju se ispostavilo i pobedu.Do kraja je bilo još prilika, uglavnom za Nemce, ali je i Jovanović imao još jednu sjajnu šansu da nam donese još ubedljiviji trijumf, ali smo i sa ''minimalcem'' bili presrećni.Do onog oproštajnog meča sa ''Kengurima'' u narednom kolu, kada smo završili učešće u Južnoj Africi.