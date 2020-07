Juve, jesi li siguran? Lacio podseća na 2000. zaostatak je bio i veći!

Nema ništa loše u tome verovati do kraja. Lacio se raspao posle pauze, mali fond igrača, povrede, loši rezultat učinili su svoje, Juventus je sa +1, otišao na +7. Ako dobiju sutra uveče u Milanu napraviće veliki korak ka tituli.



Ali, zapravo, Juventus je protiv Lacija izgubio i veću prednost, a bilo je kolo manje. Naime, Juve je imao +9, u igri su bila 24 boda, odnosno osam utakmica do kraja.



Tada je u ligi bilo 18 ekipa, Juventus je posle 26 odigranih utakmica imao 59 bodova, Eriksenov tim 50.



Niko nije očekivao čudo, ali je Juventus u poslednjih osam mečeva, dobio polovinu, izgubio od Lacija. Svejedno, imali su situaciju u svojim rukama, pisali smo milion puta, u poslednjem kolu bila im je potrebna pobeda u Peruđi, pali su na stadionu "Renato Kuri", i dok je Lacio osvojio 22 boda u poslednjih osam mečeva, Juve je skupio svega 12, pa je titula završila u Rimu.







E sada, ništa nije isto. Pre svega, Lacio nije bio slabiji tim od Juventusa u to vreme, ili makar razlika u kvalitetu nije bila tolika. Plus, nije se igralo svaka tri dana i Juventus nije imao dva tima, i zamene za povređene, dok je Lacio imao mnogo širi izbor nego danas.



No, da sačekamo, Lacio će sutra uveče u Leće, oslabljeni su, ali bi trebalo da pobede i da se nadaju da će Milan zaustaviti Juve na "San Siru". Ostaje i duel 20. jula u Torinu, dva puta je Lacio pobedio Juventus ove sezone, u prvenstvu, ali i Superkupu, no ko zna, ako ne podignu formu do tada bi sve moglo da bude gotovo, a Juve osvoji i devetu uzastopnu titulu.