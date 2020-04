Igrati polufinale sa Bajernom u Minhenu i biti lagan kao Maradona

Zamislite taj trenutak - vaš tim igra polufinale evropskog takmičenja, u ovom slučaju Kupa UEFA, a vi ste ovako lagani na zagrevanju i to na možda najtežem gostovanju u Evropi?! A ko drugi, ako ne - Dijego Armando Maradona.



Italijanski mediji su podsetili da se ovo čuveno zagrevanje dogodilo na današnji dan, pre tačno 31 godinu, 19. aprila 1989.



Napoli je gostovao Bajernu, imao je prednost od 2:0 iz prvog meča, ali daleko od toga da je bilo gotovo. No, možda za ostale, ali ne i za Maradonu, koji je odlučio da nam ostavi antologijsko zagrevanje, koje je do danas ostalo jedno od dragocenijih snimaka mađioničara iz Argentine.





Napoli je remizirao sa Bajernom rezultatom 2:2 i otišao u veliko finale u kom je pao još jedan nemački klub - Štutgart.







Ostaće upamćeno ovo "tancovanje" Dijega na zagrevanju u Minhenu, lagano i raspertlano, kao da je znao da je pehar šampiona već njegov...