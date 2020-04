Igrali su četvrtfinale Lige šampiona sa Malagom, gde su sada?

Trenutno ekipa koja se takmiči u Segundi, Malaga, pre samo sedam godina je igrala četvrtinu finala Lige šampiona i nezasluženo ispala od Klopovog Dortmunda koji se provukao postigavši dva gola u nadoknadi vremena od kojih je jedan bio iz očiglednog ofsajda.



Ko je tada igrao za Malagu?



Branili su Vili Kabaljero koji je sada u Čelsiju i Karlos Idris Kameni koji je sada slobodan igrač nakon što je napustio Fenerbahče.



U odbrani su igrali Hesuz Gamez koji je takođe sada bez kluba nakon dve godine provedene u Njukaslu, on je imao najviše odigranih utakmica za Malagu od svih defanzivaca koji su tada igrali za taj klub. Pored njega je bio Martin Demikelis koji se povukao, baš kao i Velington i Diego Lugano.



Još dvojica defanzivaca koji su igrali bitnu ulogu u toj sezoni (2012/13) su Serhio Sančez koji je sada u Albaseteu na pozajmici iz Kadiza, kao i Vitorino Antunes koji je sada u Hetafeu.



Sredina terena je bila impresivna. Eliseu je igrao bitnu ulogu (sada se penzionisao, Benfika mu je bila poslednji klub), a bitan je bio i Ignjasio Kamačo koji je sada u Volfsburgu. Žeremi Tulalan se penzionisao, a možda i najbitniji igrač tada je bio Isko koji je sada član Real Madrida. Kada sve to dopunite Hoakinom, legendarnim vezistom koji je sada u Betisu, onda dobijete fantastičnu sredinu terena.









Šta reći za napadače?



Bio je to kvartet snova za navijače Malage, predvodio ih je najjači napadač u to vreme, Žulio Baptista koji je završio karijeru, baš kao i Duda. Havijer Saviola je takođe bio u timu (sada je pomoćni trener u Ordinu), a kvartet je dopunio još jedan legendarni fudbaler, Roke Santa Kruz koji i dalje igra fudbal i to u Olimpiji iz Asunsiona.



Predvodio ih je Manuel Pelegrini.



Šta kažete na ovaj tim?