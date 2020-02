Ibra protiv prošlosti – Hoće li prekinuti post?

Nije bitno mesto, takmičenje, dres, kada Zlatan Ibrahimović igra protiv Juventusa, tenzije su zagarantovane, sa obe strane. Jer, prošlost ne možete da izbrišete, najradije bi je zaboravili, ali Zlatanove dve godine u Torinu su rana u srcima Juventina.



Nije da ga nisu voleli, mada će svi danas tvrditi suprotno, ali njegov odlazak u redove najvećeg rivala 2006. posle „Kalćopolija“ neće biti zaboravljen. Kada god bi se nakon toga pojavio pred navijačima Juventusa, pretrpeo je najveće uvrede u karijeri.



Nije baš da ga je bilo briga, ali ostaće u sećanju ponekad i divljački startovi odbrane „Bjankonera“ i sukob sa Kjelinijem koji je burno pozdravljen sa tribina. Tada mlađi, neki će reći i luđi, Kjelini je reagovao vatreno na Ibrin pomirljivi pokušaj da smiri stvari.



Ibrahimović je iscenirao probleme u Ajaksu, tuču na treningu po savetu svog tadašnjeg i sadašnjeg menadžera Rajole, kako bi naterao klub da ga proda Juventusu. Svoj prvi gol dao je početkom septembra u Breši, stigao je u klub u kome su već biti Trezege i Del Pjero. Kapelo ga je gurao pre legendarnog Del Pjera, što je kod nekih navijača ostavilo gorak ukus. Ali, Ibra je za dve godine osvojio dve titule koje su Juventusu kasnije oduzete zbog nameštanja, odigrao je 70 mečeva, dao 23 gola.



Ali, nikad nije voleo Torino, živeo je u hotelu, on i žena su retko izlazili, bio je izolovan, a većina svlačionice je u tom tihom sukobui podržavala Del Pjera.



Ipak, Kapelo je ostajao pri svome, postoje dve verzije, da je Juventus i pre „Kalćopolija“ želeo da ga proda Interu jer im se nije sviđalo njegovo ekstravagantno ponašanje, ali i odnos prema saigračima, a druga da je suočen sa igranjem u Seriji B jednostavno rekao da on neće igrati u drugoj ligi i otišao u redove najvećeg rivala.



Istinu znaju on i Rajola, mada Ibrahimović nikada nije govorio ružno o Juventusu, a navijače Intera je zabolelo kada je rekao da je te dve titule sa Juventusom osvojio na terenu i da sa tim nikakve naknadne sudske odluke nemaju veze.



Istina je, mada i to nikada nije priznao je da je želeo pre nekoliko godina da se vrati, da je Rajola preko svog bivšeg klijenta Nedveda gurao taj transfer, da su u klubu bili podeljeni, ali da je iz straha od revolta navijača Anjeli presekao.



„Ibrahimović je velika zvezda i sjajan igrač, ali mi gajimo drugačiju kulturu ovde u Juventuus“, rekao je naslednik slavne porodice, upravo aludirajuću na Ibrino besktvo 2006. godine.

Ibrahimović se, jasno, vraćao sa Interom, a zatim i Milanom na stadion u Torinu, doživljavajući uvrede čitavog stadiona.



Skor?



Ne impresivan. Kada se Juventus vratio u Seriju A, Ibra je igrao četiri urtakmice pre odlaska u Barselonu protiv bivšeg kluba, iako je Inter i pobedio, a on tih godina davao golove kao od šale, Juventusovu mrežu u Seriji A nije zatresao.



Dodajte na to još dva meča u kupu, nije mu baš išlo protiv bivšeg kluba.



Otišao je u Barselonu, posle godinu dana se vratio u Seriju A i obukao dres Milana. U prvoj sezoni je osvojio titulu, prekinuo je prokletstvo dao gol, ali u porazu od 2:1 na „San Siru“.





Sledeće godine je, Juventus oteo titulu Milanu, u Torinu na novom stadionu Ibra nije ni pipnuo loptu, u revanšu je bilo 1:1, ni tada nije dao gol, ta utakmica ostaće zapamćena po onom golu Muntarija koji nije priznat iako je lopta bila barem dva metra iza Bufonove linije.







Posle toga, otišao je u PSŽ, pa u Junajted, nije bilo više prilike da igra protiv Juventusa.



Drugim rečima u 10 mečeva protiv Juventusa bio je strelac samo jednom.



Ali, to ne mora ništa da znači, biće motivisan do neba, za Milan je kup jedina šansa da uzmu trofej, proteklih godina redovno su izvlačili u ovom takmičenju deblji kraj protiv Juventusa.



Izgubili su i dva finala, imaju sve razloge da serviraju hladnu osvetu. Ove sezone se u polufinalu igraju dve utakmice, dakle posle „San Sira“ će i Ibra u Torino gde ga čeka pakao, ali ni u četvrtak neće izbeći uvrede, jer će veliki broj navijača Juventusa biti na tribinama „San Sira“.