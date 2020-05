Hejsel - Galerija tuge i srama...

Svaka tužna godišnjica Hejsela, najveće fudbalske tragedije kada su u pitanju evropski kupovi uvek nametne isto pitanje.



Da li je sve moglo da se izbegne i ko je kriv za pogibiju 39 ljudi?



To što UEFA i danas u svojoj istoriji krivi isključivo Engleze, odnosno navijače Liverpula je samo skidanje odgovornosti, često se prećutkuje činjenica da su i Juventus i Redsi vršili pritisak na evropsku kuću fudbala da finale bude odigrano na nekom drugom stadionu.



Par godina pre toga navijači Arsenala su gostovali na "Hejselu" koji je bio nacionalni stadion Belgije. Opisali su ga kao rupu koja samo što se ne sruši. Jer, ovo zdanje u Briselu je sagrađeno 1930. i u njega gotovo nije ulagano ništa decenijama. Neki delovi su bili u takvom stanju, da postoji priča da se moglo ući bez karte kroz rupe koje su napravljene kako je beton propadao.



Finale je imalo uvertiru prethodne godine u napadu navijača Rome na pristalice Liverpula na "Olimpiku" u evropskom finalu, tada je rođena silna mržnja i Englezi su najavili osvetu. Zbog svega toga su predsednici klubova Boniperti na jednoj i Piter Robinson na drugoj strani zahtevali da meč bude premešten u Barselonu i Madrid. Jer, španski stadioni su bili i sigurniji i imali su gotovo duplo veći kapacitet od Hejsela, pošto se pretpostavljalo da će navala navijača biti velika.



Manje ih je bilo iz Liverpula, klubovi su dobili po 20 000 karata, bili su na suprotnim stranama stadiona, ali je ostala trećina namenjena lokalcima. Oni su ih preprodali velikoj italijanskoj koloniji u Belgiji, pre svega Sicilijancima i Kalabrezima koji su u ovu zemlju često išli trbuhom za kruhom.







Oni su došli u kontakt sa Liverpulovim navijačima, policijske snage su bile slabe i nepripremljene, kada je počelo gađanje kamenjem na stadionu koji se bukvalno raspadao, Englezi su probili kordon i pojurili ka Italijanima. Bilo je puno sveta sa porodicama, u stampedu koji je nastao srušio se zid što je dovelo do tragedije. Postoji nekoliko verzija, tek oni koji nisu uspeli da se preskoče i uđu na teren su završili pod nogama ostalih.



Bilans stravičan 39 mrtvih, 32 Italijana, od toga dvoje maloletnika, četiri Belgijanca, dvojica Francuza i jedan Severni Irac. Ni nakon tragedije stvari se nisu smirile, navijači Juventusa su probili policiju, našli se na atletskoj stazi i pojurili ka Englezima da se obračunaju. Jedan od njih je ispalio nekoliko hitaca, ali utvrđeno je da je u pitanju bio signalni pištolj. Posle par sati, procena policije je bila da utakmica mora da se odigra kako bi se izbegli dalji neredi, Juve je slavio golom Platinija iz penala i osvojio svoju prvu evropsku titulu.







Posle meča kada je Gaetano Širea primio pehar usledilo je slavlje na italijanskim ulicama, bez ikakvog pijeteta prema žrtvama.



Ono što se dalje dešavalo je skidanje odgovornosti sa UEFA. Na ostrvu je Margaret Tačer pritisla FA da povuče klubove iz evropskih kupova, ovo je bila inicijelna kapisla za obračun sa huliganima. UEFA je kaznila Engleze sa pet godina neigranja u evro kupovima, Liverpul 6, reprezentaciji je dozvoljeno da se takmiči.



Otpočeo je dugogodišnji proces kažnjavanja krivaca, 14 navijača Liverpula je dobilo po tri godine zatvora, delo je kvalifikano kao ubistvo iz nehata pred belgijskim sudovima.







Navijači Liverpula koji su se na prvoj sledećoj utakmici podsmevali italijanskim žrtvama su svoju tragediju doživeli 1989. na Hilsbrou kada je poginulo 89 ljudi.



Italijani su odgovorili parolom "Ubice su videle da Bog postoji", a pokušaji dva kluba da zaleče rane nisu baš prošli dobro, 2005. kada su Liverpul i Juve igrali u Ligi šampiona. Navijači Juventusa su okrenuli leđa ceremoniji uz poruku da nikada neće ni zaboraviti, ni oprostiti.



Na Hejselu se fudbal nije igrao deset godina, renoviran je za jedno atletsko prvenstvo, ime mu je preimenovano u "Kralj Buduen".



Oba kluba imaju memorijalne centre, Juventus u svom klupskom muzeju na novom stadionu, gde postoje i slike stradalih u toj noći, Liverpul takođe odaje počast žrtvama i nikada ih ne odvaja od svojih sa Hilsbroa.



Mnoge stvari su se tada promenile, a niko do kraja nije rasvetlio tragediju, odnosno niko iz UEFA nije odgovarao za ono što se desilo...