Fulamova priča - Majkl Džekson i Al-Fajedove godine

Fulam je uvek bio lokalna stvar. Klub na obalama Temze sa svojim starim stadionom, stabilnom publikom iz niže srednje klase, poznat po tome što je u blizini bio nekadašnji kraljevski lovački dom, da ne kažemo kolibe.



Stadion baš po tome nosi ime „Krejven Kotidž“, a bio je dobra prilika kada je Muhamed Al-Fajed za sumu od oko osam miliona evra kupio klub. Imao je dobru računicu, iako se Fulam tek vratio iz četvrte u treću ligu, bez dugova i sa dobrom reputacijom najprijateljskijeg kluba u Engleskoj. Drugim rečima među navijačima Fulama nisu dobrodošli huligani, čak ni u tamnim danima engleskog fudbala.



Al-Fajed, rođen u Egiptu nikako nije uspevao da dobije englesko državljanstvo, u dva navrata je odbijan, a verovao je da će mu kupovina kluba pomoći. On je posedovao robnu kuću Harods, poznatu po tome što u njoj kupuje kraljevska porodica. Svojevremeno je kupio „Ric“ hotel u Parizu, a kada se dočepao „Harodsa“ zabranio je ulazak turista u šortsevima u robnu kuću.



Obećao je navijačima da će dovesti Fulam u PL za pet godina, stigao ranije jednu sezonu u 2001. On je bio prvi vlasnik u Premijer Ligi koji je rođen van Engleske.



Al-Fajed je važio za ekscentričnog čoveka, delio je plave bombonice u loži tvrdeći da je to vijagra i da je gosti i članovi uprave dobro iskoriste. To je bilo kada je bio dobro raspoložen. Kada je pobesneo 2011. posle lošeg niza tima, uleteo je u trening centar, vukao Marka Hjuza ka centru igrališta i pitao igrače da li je trener odgovoran, da li treba da smeni trenera.







Onda se okomio na kapitena Denija Marfija.



„Ti si vođa, zbog čega ćutiš, treba li tebe da smenim“.



On nije tretirao igrače drugačije od osoblja Harodsa, pa iako je Fulam napravio najveći uspeh plasmana u finale Kupa UEFA 2010. Tada je otišao Hodžson, došao Mark Hjuz, ali nije dugo izdržao sa Al-Fajedom. Kapriciozni vlasnik je svojevremeno optužio menadžera Žana Tiganu da je sklapao dogovore sa igračima van znanja kluba i uzimao proviziju, Francuz ga je tužio i dobio masnu odštetu na sudu.



Navijači su ga voleli, na kraju krajeva, često ih je dariovao, ogranizovao besplatna putovanja na gostovanja, poklanjao klupsku opremu i posebno stilizovane šalove za veće mečeve.



Ali, onda se setio da je jednom Majkl Džekson gledao Fulam u meču protiv Vigana. Kada je kralj popa umro, vlasnik Fulama je bio skrhan. Došao je na ideju da ispred stadiona napravi bistu slavnog pevača.











Svi su bili u čudu, a Al-Fajed je optuživao navijače da ne razumeju kakva je čast za Fulam što je Majkl Džekson bio na stadionu. Ali, sve su mu oprostili dok je Fulam bio u PL, a Al-Fajed ulagao ogromne sume.



Koliko je trajalo?



Pa do 2013 godine. Tada je Al-Fajed prodao klub Šahidu Kanu za sumu od oko 200 miliona evra. Dakle, za 15 godina je ostvario ogroman profit na prodaji, ali je uložio dosta novca da od kluba napravi stabilnog premijerligaša. On je u stvari pozajmio bez kamate klubu oko 200 miliona, pa je jasno da je vratio novac.



Šahid Kan je Pakistanac, ima američko državljanstvo, dolazi iz NFL okruženja, vlasnik je Džeksonvil Džaguarsa, težak je oko 12 milijardi dolara, drugi najbogatiji vlasnik u NFL. Ali, on je pre svega biznismen, nema ludog bacanja para, izvlači novac iz kluba, pa je Fulam negde na klackalici između prve dve lige. Ispada i vraća se, menjaju se treneri, a ova godina nije ništa drugačija..