Figove suze i parče papira koje je promenilo svet!

Kada je Nevil Čembrlen 1938. mahao parčetom papira, kao ulaznicom za evropski mir, mnogi su odahnuli, naivno verujući da je svet spašen ratne katastrofe.



Svi znamo šta se kasnije desilo, obično u tim prelomnim vremenima, kada nestaju stari, a novog sveta nema na vidiku, iz sumnje i neizvesnosti isplivaju čudovišta.



Jasno, rat i fudbal se ne mogu porediti, ali na prelazu vekova, upravo je jedno parče papira promenilo svet, jeste izbio rat, ali onaj fudbalski, u kome stradaju samo slomljena srca i izneverene nade.



Kada je Florentino Perez ušao u trku za predsednika Reala, on je bio totalni autsajder, lokalni političar, prema kome su svi bili sumnjičavi. Lorenco Sanc je prekinuo onim Mijatovićevim golom, kraljevske godine suše, manje-više bio omiljen među navijačima, kastiljanska krv, desetogodišnji direktor koji je smenio Ramona Mendozu 1995.



Uspeo je da klub transferima poput Mijatovićevog i Šukerovog da vrati na krov Evrope, osvoji dve evropske titule, to ga je ponukalo da raspiše prevremene izbore.















I onda se pojavio Florentino Perez, niko, niotkuda. Ali, čovek političkog sistema sa parčetom papira. Njegova glasna najava da će, ako ga izaberu dovesti jednog od najboljih igrača na svetu, nasmejala je mnoge.



Potceniti Pereza je uvod u nevolju, u biznisu ili sportu svejedno. Igrao je na nemoguću kartu, mnogi kažu u to vreme nelegalnu, nemoralnu, ali ko će mu danas zameriti.



Imao je neočekivanog saveznika, legendu Atletika i Portugala, Paula Futrea. On i Žoze Veiga koga bismo mogli da podvedemo pod "Mendeša pre Mendeša", bili su Figovi prijatelji i neka vrsta agenata. Privučeni neverovatnom ponudom, odleteli su u Barselonu da ubede zvezdu Katalonaca da pristane. Ni oni sami, ni Figo koji baš ne razmišlja kad potpisuje papire (setite se duplog parafa na ugovore sa Parmom i Juventusom koji mu je zatvorio vrata Serije A) nisu verovali da će Perez pobediti, čak ni sa obećanjem za bogove.



Figova klauzula je bila 60 miliona evra, neviđena suma u svetskom fudbalu, a igraču je bilo ponuđeno 6 miliona evra u današnjem novcu. Njegovim agentima bi pripala provizija od 8 miliona evra, bila su to vremena pre Rajolinih "komisija" i ludih transfera.















Kada je Perez zamahnuo parčetom papira na kome je navodno bio Figov pristanak, nastao je zemljotres. U tom transferu je bilo sadržano bukvalno sve, od dovođenja po mnogima najboljeg igrača sveta u tom trenutku do noža u srce Barselone.



Sam Figo je na početku priprema Barselone, rekao novinaru Toniju Freitasu da nije potpisao ništa, i da nije lud da to učini. Da li je znao šta se dešava, da li su ga agenti prevarili, tek na parčetu papira pisalo je još nešto.



Ako Perez pobedi, a Figo ne održi obećanje, moraće da plati 30 miliona evra. To je bilo više nego što je Real zarađivao od pretplatnih karata za sezonu. Perez je naime planirao da u slučaju da pobedi, a dogovor propadne obešteti "sociose" i tako počne svoj mandat.















Papir je bio presuda Sancu, Perez je osvojio 16 500 glasova. Sance nešto više od 13 000. Figa je vest zatekla u Barseloni, napustio je grad i otišao na Sardiniju sa namerom da se skloni. Ali, između njega i zida nije bilo ničega, postojala su dva rešenja da plati 30 miliona plus još neke troškove Perezu ili da ode u Real.



Onda je krenuo maraton, u Barseloni su bili besni, Figo nije želeo da ode, ali agenti su bili jasni, dogovor je legalan. Kažu da je ubeđivanje trajalo 20 sati, da je Figo plaka, pretio da će napustiti fudbal, samo to ga ne bi oslobodilo obaveze prema Don Florentinu.







Na kraju, uz kiseo osmeh, kao svetski rekorder i po visini transfera i po primanjima, Luiš Figo je postao fudbaler Reala. Svi znate šta ga je čekalo u Barseloni, ostao je obeležen zauvek, ali i ušao u istoriju, saga o "Galaktikosima" je upravo počela od njega...