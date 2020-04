Dan kada se "Teatar snova" poklonio "najvećem"

Pre tačno 17 godina, 23. aprila 2003, Mančester Junajted je ugostio Real Madrid u revanšu četvrtfinala Lige šampiona.



Ovaj meč obeležio je Ronaldo, koji je postigao het-trik i tako naterao navijače na Old Trafordu da mu se poklone i aplaudiraju.



Ronaldo je već u 12. minutu postigao prvi pogodak za vođstvo Reala, ali je Rud van Nistelroj doneo izjednačenje u 43. minutu i rezultat prvog dela igre - 1:1.



Ronaldo je na startu drugog dela igre postigao svoj drugi pogodak, ali je samo dva minuta kasnije Ivan Elgera postigao autogol - 2:2.



Na isteku sata igre, nova bravura Brazilca i treće vođstvo Reala - 2:3.



Junajted je uspeo da preokrene i pobedi zahvaljujući dvostrukom strelcu Dejvidu Bekamu, ali je Real otišao u polufinale pošto je u Madridu slavio rezultatom 3:1.



Podsetite se kako je to radio jedan od najboljih igrača svih vremena, koji, verovali ili ne, nije nikada osvojio Ligu šampiona, a te sezone Real je u polufinalu ispao od Juventusa.



