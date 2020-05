Dan kada se oprostio najveći džentlmen "Stare dame"!

Trinaestog maja 2012. godine Italija, Serija A i Juventus su ostali bez jednog od najvećih kapitena - Alesandro del Pjero je odigrao poslednji meč u Kalču za svoju torinsku "staru damu".



To je bila ona Konteova sezona 'nepobedivih' kada je Juventus posle pauze od šest godina konačno stigao do svog 'skudeta'. Taj niz 'skudeta' i dalje traje do danas.



"Pinturikio" je postigao gol u pobedi nad Atalantom od 3:1, teren je napustio u 59. minutu i opraštanje u suzama na novom "Alianc" stadionu je mogao da počne. Del Pjero je obišao počasni krug pozdravljajući se sa navijačima na tribinama.



Mnogi tifozi smatraju da se Juventus ogrešio o svog kapitena pošto mu Anjeli i saradnici nisu ponudili produžetak ugovora. Del Pjero je po napuštanju Torina u septembru mesecu potpisao ugovor sa Sidnejom, kasnije je nastupao i u Indiji da bi kopačke o klin okačio početkom 2015. godine.









Uz svoju 'damu' je bio i u najtežim trenutcima. Posle "Kalčopolija" bio je jedan od šestorice koji je odabrao da ostane u Juventusu sa već antologijskom izjavom.



"Pravi džentlmen nikada ne napušta svoju damu"