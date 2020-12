Čilavert – "Buldog" koji je zapalio svet!

U Južnoj Americi ga smatraju jednim od najboljih golmana svih vremena, u Paragvaju je bio i ostao nacionalni heroj. Poznat po slobodnjacima, sjajnoj karijeri u Argentini, on je ponos svoje nacije. Jer, Paragvajci pate od kompleksa niže vrednosti, svet ih je posmatra u prošlom veku kao sigurnu kuću za naciste, veće nacije poput Brazilaca kao krijumčare i kriminalce, dok Argentinci tretiraju ovu naciju kao neku vrstu modernih robova, prostu radnu snagu. Zaista, veliki broj Paragvajaca živi u Argentini i počeli su od najtežih poslova.



Ali, Čilavert im je u tuđini vratio ponos. On je u Velez stigao 1993. godine, nikada se nije bojao da kaže ono što misli, i o argentinskom društvu, uslovima u kojima žive zemljaci koje je pomagao. Ovaj golman je rivala jednom uporedio sa „FIAT 600“, dok je sebe predstavio novinariima kao najnoviju, ograničenu seriju „Mercedesa“.



Svojevremeno nije želeo da se pojavi na konferenciji za medije sa golmanom Boke Montojom, jer je on „niko“ u odnosu na golmana Veleza.



Jer, sve što je klub sa Fortina odnosno „tvrđave“ imao do njegovog dolaska je titula iz 1968. slučajna i zaboravljena. Posle njega ostali su šampionati, južnoamerička i svetska titula. Zanimljivo, Karlos Bjanki koji je osvojio kao igrač pomenuti usamljeni trofej je stigao početkom devedesetih na klupu, a Čilavert je nasledio na golu argentinsku legendu Ubalda Filjola.



Čilavert je prvi gol za Velez dao u pretposlednjem kolu Klauzure protiv Estudijantesa. Pogađate, to je bilo dovoljno za 1:1 i titulu prvaka. To mu je već pribavilo u prvoj sezoni kultni status među navijačima.









No, to je bio samo početak, u Kopa Libertadores su u grupi bili ispred Boke, Palmeirasa i Kruzeira. Usledile su eliminacije šampiona Urugvaja, Defensor Sportinga, Venecuelanaca i onda Hunior Barankilje iz Kolumbije. U finalu je moćni Sao Paulo branio titulu. Argentinci su dobili na Fortiinu sa 1:0, izgubili istim rezultatom na Morumbiju, posle penala, 5:3 i ponovo neverovatni Paragvajac na golu. Onda je na uvrede navijača domaćih odgovorio opscenim gestovima, a zatim pitao brazilske novinare kako se osećaju, uz gromoglasan smeh.



Posle toga su dobili u Interkontinentalnom kupu moćni Milan, i uzeli svetsku titulu. Čilavert je postizao redovno golove iz slobodnjaka i penala, a neretko je znao u finišu da krene u napad. Legendarna je priča iz kvalifikacija za Mundijal 1998. kada je obećao da će Argentini dati gol, i to i učinio iz slobodnog udarca. Sebe je smatrao za najboljeg golmana na svetu, a mnogi su bili skloni da mu daju za pravo posle herojstava u Francuskoj, domaćin ga je srušio tek golom Lorana Blana u produžecima. Da je došlo do penala, Paragvaj bi bio u ogromnoj prednosti.



„Majmuna“ Burgosa, Simeonovog doskorašnjeg pomoćnika je savladao sa 50 metara jer je ovaj izašao na ivicu kaznenog prostora, taj gol River Plati je obišao svet. Burgosa je toliko deprimirao svojim izjavama da „Mono“ nikada više nije branio za Argentinu. Nekoliko dana kasnije u La Plati je između Estudijantesa i Veleza izbila tuča, Čilavert je dobio kaznu zatvora, uslovno tri meseca, ali i 13 meseci suspenzije, mnogi su to tumačili kao osvetu za kritiku Argentine i korumpiranosti tamošnjeg društva.







On je isto tako kritikovao i paragvajske političare i siromaštvo u domovini, bio je heroj naroda, a odbio je da brani na Kopa Amerika u znak protesta zbog vlade koja krade od siromašnih.



„Buldog“ kako su ga zvali je branio deceniju za Velez, vratio se tu i da završi karijeru, osvojio je četiri titule, južnoameričku i svetsku titulu, južnoamerički Superkup i Rekopu, dakle apsolutno sve. Dodao je i kup Francuske sa Strazburom početkom veka, a pre Argentine branio je u Španiji za Saragosu.



Po završetku karijere radio je kao komentator, bio upleten u niz skandala, često je na naslovnim stranama, ali da ne kvarimo ovu priču o fantastičnom golmanu.