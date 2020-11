Barsa i Sevilja – Maradonin španski legat

U Barselonu je stigao u junu 1982. pred Mundijal, bila je to personalna pobeda potpredsednika Katalonaca Kasaua, koji je godinama iz zemlje svojih predaka pokušavao da dovede Maradonu.



Posle godina odbijanja, u čemu je ulogu igrao i argentinski savez, Boka je nekako pristala i mada je Maradona imao loše prvenstvo, isključen je protiv Brazila, a „Gaučosi“ ostali bez titule, on je sa velikim entuzijazmom dočekan u Kataloniji.



Debitovao je u pobedi protiv Valensije, ali „El Pelusa“ nikada nije opravdao u to vreme titulu najskupljeg igrača sveta. Svega je bilo, kao i u Napoliju posle toga, tada je već počeo da uzima kokain. Trener Latek i klinac iz Argentine su bili na ratnoj nozi, pa je Nemac smenjen, a doveden Menoti, kako bi Barsa počela da igra fudbal. U međuvremenu je Dijego zaradio hepatitis, vratio se u martu 1983. Dao je 11 golova u 20 mečeva, osvojen je kup, pa je prva sezona samo raspalila ambicije. Stigao je Bernd Šuster, Menoti je podešavao treninge tokom popodneva kako bi Maradona mogao da spava. Zanimljivo, isto će raditi Sevilja deceniju kasnije, kada se verovatno najbolji fudbaler svih vremena opraštao od Evrope.



Tu godinu u Španiji pamte po tome što je „Kasapin iz Bilbaoa“, Andoni Goikoečea slomio Maradoni nogu, Argentinac se relativno brzo vratio, ali to nije bilo dovoljno, baš je Bilbaou te godine u prvenstvu Barsa gledala u leđa. U Baskiji su slavili titulu, a „Mršavko“ Menoti je bio razočaran. Usledio je i poraz u kupu od Baska, Maradona je kažnjen zbog udaranja Sole koji ga je provocirao sa tri meseca neigranja, nikada nije odslužio kaznu, u leto 1984. pojavio se Korado Ferlaino, Barsa je jedva dočekala, prodala ga je Napoliju, posle samo dve godine 38 golova u 58 mečeva, Dijego je napustio Pirineje.



O napolitanskim čudima, o tome kako je vodu pretvarao u vino i osvajao titule, mnogo je rečeno, ali kada je završena priča u Napulju, osramoćen, suspendovan, ovisan o kokainu se vratio u Španiju. U toj sezoni bio je inspiracija, igrajući za Sevilju, tamo ga je dočekao Karlos Biljardo kome je Maradona poklonio titulu prvaka sveta u Meksiku. Nekadašnji argentinski selektor, cinični, defanzivni ginekolog po profesiji je Maradoni dao sve, od kapitenske trake, do slobode na terenu. Bilo je briljantnih poteza, odličnih utakmica, ali se videlo da je droga ostavila traga, bio je teži desetak kilograma nekog nekada.



Pa, ipak...



„Neverovatno je bilo gledati ga, meni je rekao, sine ne moraš da ideš u širinu, ni da otvaraš prostor, samo trči napred, lopta će stići“, zadivljeno priča Šuker koji je na taj način dao nekoliko golova te sezone. Isto je svojevremeno Maradona govorio i Kaniđi.



Ipak, Sevilja je bila osma, Maradona luksuz, otpustili su ga nakon sezone, otišao je iz Evrope da se ne vrati. Ostao je ponos, uz Barsu, „El Pibe“ je igrao i za Sevilju, iako je svojevremeno izjavio da navija za Betis.



Posle svega, ostao je i Roleks na ruci Monćija tada rezervnog golmana, sada slavnog direktora Sevilje. On je nosio falsifikat, pa mu je Maradona kupio pravi sat.