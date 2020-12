Barnsli, Goce Hristov i žene Južnog Jorkšira...

Te godine su bile prava smrt za one male, sive industrijske gradove kakav je Barnsli. Grad od 200 000 stanovnika je izgubio u recesiji i padu klasične industrijske proizvodnje oko 30 000 radnih mesta. Šta je to značilo za zajednicu, možete da zamislite.



A upravo u to doba mraka, kolektivni identitet je ostao netaknut zahvaljujući fudbalu.



Za Barsnli smo čuli kada je u Južni Jorkšir otišao Goce Hristov. Srpskim medijima je bivši fudbaler Partizana izjavio da tamo nema devojaka, samo neke babe u dresovima. Vest je stigla, iako je internet bio u povoju u Englesku pa je naravno „bio izvučen iz konteksta“.



Sve što je držalo Barnsli nedođiju na putu između Lidsa i Šefilda na mapi je propadalo, pre svega rudnici ugla, industrija stakla, ali i tekstil. Njihova fudbalska istorija svodi se na bitisanje u drugoj ligi, ali i jedan FA kup 1912. godine.



Ali, nakon 102 godine (strpljivost im ne možete osporiti) Deni Vilson je sa timom koji je koštao manje od milion funti, a igrao fudbal (kao da dolazi sa brazilskih plaža ) kako su pisali tada mediji izborio istorijski plasman u elitu. Redsi su primili samo 19 golova, ali nisu ni dali mnogo, imali su tek četvrti napad u ligi, ali su insistirali na pas igri i baš odudarali od onoga što možete da zamislite kada se radi o ekipi iz drugog ranga sredinom devedesetih. No, nije im išlo, nisu imali pravog strelca, pa nije ni čudo što su za klupski rekord od 1.5 milion funti doveli baš Hristova koga je želelo i par manjih klubova u Seriji A.









Skauti Barnslija su gledali Hristova, prema legendi protiv Republike Irske koju je vodio Mik MekKarti, Makedonci su dobili 3:2, dao je pobedonosni gol. Kada je ekipa odigrala svoj prvi meč u PL, ovaj napadač je u sudaru sa ekipom koja je osvojila Čempionšip, Boltonom postigao pobedonosni gol i time ušao u istoriju.



Samo, to je bila lažna nada, ovaj maleni klub (prema Pl standardima) je doživeo šest poraza u nizu u kojima su primili 19 golova. Onda su dobili Koventri, navijači su odahnuli, samo zakratko jer im je Ser Aleksov Junajted spakovao sedam komada.



Hristov je pre izjave da su devojke ružne u gradu, uspeo na „Boksing dej“ da konačno da još jedan gol, ponovo Boltonu, Barnsli nije izdržao, primili su pogodak pa su „Troteri“ osvojili bod.



„Pivo, ne volim kada žene piju, Engleska je čudna, ne sviđa mi se, ne mogu da se adaptiram, očekivao sam više i od grada i od kluba“, navodno je izjavio Makedonac.



Iz kluba su probali da minimiziraju štetu, ali su navijači bili razočarani. Lokalni mediji su prenosili izjave u kojima su osuđivali Hristova, a održano je i takmičenje u lepoti gde su pozvali napadača da bude predsednik žirija.



Sve su to anegdote iz sezone koja nije išla najbolje, preveliki je to bio zalogaj za Tajkse, Barnsli je ostao u poslednja tri cele sezone, primili su 82 gola, snimljen je i film, svi su i pored sloma bili ponosni na tu godinu. Nil Redfern, vezista je dao 10 golova u PL, i dan danas se prodaju za po 10 funti karte iz te sezone, a novac ide u humanitarne svrhe.







Šta je bilo posle?



Ništa, Barnsli je nastavio par godina u Čempionšipu, pa u trećoj ligi, čak jedne godine i u četvrtoj, da bi se vratili u Čempionšip. Ali nikada nisu bili ni blizu baraža za novu godinu u PL. Pre dve godine su iz treće uskočili u drugu ligu, u sredini su tabele, mada ne bez šansi da dohvate plej of, što bi jasno rasplamsalo maštu navijača...