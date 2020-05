Argentina u suzama, ubijen "najbolji fudbaler svih vremena"!

Maradona ga je nazivaao najboljim igračem svih vremena, Menoti majstorom kakav svet nije video i čovekom kome je običan fudbal bio dosadan, pa ga je igrao protiv svih pravila i zamišljenih modela, dok ga takođe bivši selektor Pekerman ubraja u najbolje igrače Argentine ikada.



Tomas Felipe Karlović, sin hrvatskog imigranta, vojnik "Kordobe", čovek koji je odbio francuske, ači i neke klubove iz Amerike jer ga novac nije zanimao.



Igranje za Kordobu poredio je sa Real Madridom, nije nikada

želeo da napusti svoj Bario. Od početka je bio bolji od drugih, vizija igre, dribling, pasovi iz snova, neko ga je jednom nazvao pretečom Pirla.



On nikada nije bio veliki van Argentine, igrao je za Rozario Central, jedan od dva velika kluba u gradu, ali je najbolje godine proveo u Sentral Kordobi, igrajući u drugoj, čak i trećoj ligi.



Bio je poznat po driblingu koji je publika često tražila da izvede, sastojao sam u tome da rivalu dva puta gurne loptu kroz noge zaredom, što je izazivalo ovacije.



Legendarna je priča da je pred Mundijal 1974. reprezentacija gubila sa 3:0 od izabranog tima Rozarija, pa je Karlović prešao na poluvremenu u nacionalnu selekciju, završilo je 3:1.



"El Trinke" je prezirao treninge, rana ustajanja, trčanje, jedino je želeo loptu i da se zabavlja. Navijači su ga obožavali, treneri izbegavali.



Bio je pravi mozak ekipe, ali se često zabavljao do besvesti, usporavao igru, očekivalo se da ode na Mundijal 1974. ali u poslednjem trenutku selektor se odlučio za dvojicu drugih igrača iz Rozarija, Kempesa i Poja.











Nikada nije želeo da ode 100 km dalje od Rozarija, uvek se vraćao prijateljima, vinu i provodu, mnogi igrači su kao idola, recimo Redondo i Rikelme, na osnovu snimaka navodili kao idola.



On je do kraja živeo u Rozariju, pecao do besvesti igrao karte, trenirao mali lokalni tim. Uvek je bio srećan, govorio da mu ništa ne nedostaje, a tvrdio je da je jedino želeo da bude sa ljudima koje voli.



Pratile su ga mnoge legende, kao ona da su ga u reprezentaciji otpisali jer se nije pojavio na jednom okupljanju pošto je otišao na pecanje.



Ubijen je pre par dana, tačnije lopovi su mu otekli bicikl, pao je i nezgodno udario glavom, bio u komi, danas i preminuo.



Imao je 71 godinu, Argentina je u suzama, "El Trinke" ili "Viljuška" što je prevod njegovog nadimka je tragično završio u svom bariju koji je toliko voleo.