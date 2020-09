Alvaro Rekoba – Najbolji "Kinez" koga je Venecija videla

Kada je u leto 1999. Dejan Petković za velikih 8 milijardi lira stigao u Veneciju, trebalo je da bude zamena za Alvara Rekobu koji se vratio u Inter. Venecija je uspela da preživi dve sezone u Seriji A, za mnoge na volšeban način, a tadašnji vlasnik Zamparini (svi ga se sećate iz ludih godina Palerma) je sa Lućanom Spaletijem na klupi najavio velike stvari.



No, kada je kapiten Lupi pred svaki meč te sezone najavljivao rat, prema legendi Rambo je pitao, „Dobro, ratovali smo i ništa, da probamo malo da igramo fudbal“.



Nije išlo, Venecija je do decembra jedino pobedila nesrećni Inter golom Pipa Manijera.



Jasno, Spaleti je posle par loših rezultata popio otkaz, zamenio ga je iskusni Sicilijanac, Bepe Materaci (otac Marka Materacija), pa se Spaleti vratio, a sezonu je završio Frančesko Odo.



Taj rolerkoster je završio povratkom u Seriju B, na kraju su bili 16. na tabeli, a Petković nije ni sačekao kraj sezone, pobegao je glavom bez obzira posle 13 mečeva i jednog gola još na zimu, vratio se u Brazil, potpisao za slavni Flamengo.



Venecija se brzo vratila, ali posle ispadanja 2002. usledio je kraj. Zamparini je povukao većinu igrača sa sobom u Palermo i doživljen je strahovit pad, bankrot, niže lige, sada su ponovo drugoligaši pre par godina ih je Pipo Inzagi uvek u Seriju B.



Ali, nećemo o tome, nego Alvaru Rekobi, tačnije njegovoj neverovatnoj sezoni, kada je uspeo da spasi klub sa stadiona „Penzo“ (tamo gostujuće ekipe stižu čamcima), ispadanja iz elite.



Pre toga Arancioneroverdi, ili narandžasto-crno-zeleni, su uspeli da se vrate u elitu, igrali su u Seriji A bez uspeha, ako ne računamo ratnu 1942. kada su završili kao treći.



Međutim, 1998. je krenula loše. Zamparini začudo nije smenio Novelina koji je izborio promociju. Tim je naišao na silne probleme, loš raspored, u prvih pet kola su morali da se suoče sa Parmom, Romom i Milanom, kjasno špta se desilo. Tek u šestom kolu u regionalnom derbiju sa Udinezeom, postigli su prvi gol, Stefan Švoh, heroj Serije B je doneo bod, bilo je 1:1.



Sredinom novembra šokirali su Lacio, ali su 1998. tačnije odlazak na Božić, završili na poslednjem mestu na tabeli. Dali su pet golova u 14 utakmica.



A onda je stiglo proviđenje u vidu Alvara Rekobe. On je i tada važio za jednog od najtalentovanijih mladih igrača na svetu, ali nije imao pasoš EU, pa je tokom jeseni odigrao samo četiri meča za Inter, tri puta ulazio kao rezerva.



Dolaskom „Kineza“ kako su zvali Rekobu, procvetao je Pipo Manijero. Dao je sedam golova u januaru, sve nakon asistencija Rekobe. Tada je nekadašnji napadač Gersa pogodio ta pobedu protiv Empolija, kada se Venecija vratila iz izgubljene pozicije, to je bio ključ opstanka.









Bepe Marota je bio generalni menadžer, vlasnik Zamparini ga je posle 0:2 na poluvremenu zvao telefonom da odmah posle utakmice smeni Novelina, hteo je Reju ili Gasparinija na klupi, ali je Manijero petom doneo pobedu i Novelino je preživeo. Te godine je odigrana i čuvena utakmica, Venecija i Bari su dogovorili bod, Brazilac Tuta nije najbolje razumeo, dao je pogodak za pobedu od 2:1, saigrači ga umalo nisu udavili posle toga. Nikada više nije zaigrao u Evropi.



Ali, Rekoba je dao gol Romi, pa Peruđi, i za tili čas Venecija je skočila na 12. mesto. Nije bilo jednostavno, na kraju matematički je trebalo dobiti Inter na „Penzu“, Rekoba je igrao protiv svog kluba, iz slobodnjaka matirao Freja za pobedu. U poslednjem kolu u nevažnom meču, dao je gol i Juventusu u porazu. Na kraju u toj fantastičnoj polusezoni „Kinez“ je u 19 mečeva dao 11 golova i imao 9 asistencija, sam je ostavio klub u ligi i nikada posle toga nije igrao na tom nivou. U Veneciji će se zakleti, bolji nikada nije igrao za klub.