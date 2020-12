"Ako naručite u narednih pola sata, maglu dobijate gratis"

Ako ste gledali Karpenterovu "Maglu" (ima i rimejk, bljutaviji od pogrejanih špageta), verovatno se sećate da su gusari izronili na stogodišnjicu, da se osvete za potopljeni brod pun gubavaca.



Danas je Zvezda izvukla Milan u Ligi Evrope, 32 godine od kada se slična magla spustila na "Marakanu".



Galijani i Berluskoni taj dan slave kao Rubikon, tada je Milan uspeo da baci dobitni par kockica u želji da bogatstvo začini slavom.



Dragan Stojković je kasnije pričao da među "Rosonerima" postoji kult 10. novembra, dana kada su izvukli jedinu slamku koja dobija.



Ne radi se o tome da je Zvezda bila bolja od Milana, fudbalska zavesa koja je razdvajala Zapad od Istoka je sa naše strane ipak bila poderana, Berluskoni je iz mnogo snabdevenijeg supermarketa mogao da uzme najbolje stvari, komunistički klubovi su pecali iz ribnjaka u svom dvorištu. Mlađi se možda ne sećaju, u to vreme slobodno kretanje fudbalskih ljudi je bilo ograničeno brojevima, mogli ste imati trojicu stranaca, Milan je kupio najbolja tri, leteće Holanđane, kao poslednji delić slagalice.



Zvezda je prvi meč na "San Siru" odigrala začuđujuće dobro, niti je bila impresionirana rivalom, niti onim biserom Dućeove arhitekture i imitiranju dekadencije carstva. Dragan Stojković je to simbolično pokazao ne kupivši žeton odbrani Milana, legendama u nastajanju predvođenim velikim Frankom Barezijem.



Ipak, Pjer Paolo Virdis je u izjednačenje uložio svo iskustvo ovog sveta, stečeno za 15 godina igranja tamo gde je najteže dati gol.



Revanš u kome krenete sa 1:1 iz meča u gostima, kod Jugoslovena znači dve stvari, prva je da vam proradi šićardžijski duh predaka, pa zaigrate na 0:0, druga je ponekad previše samopouzdanja, posle koga je redovno tu nesrećnu fudbalsku naciju bez sopstvene škole bolela glava.



Za promenu, Zvezda je tog 9. novembra 1988. našla meru, ali nije proračunala mogućnost da provincijski gazda Berluskoni za svoj novac dobije i sreću gratis kao u Top šopu.



Redov Savićević je bacio betonske tribine u delirijum, na poluvremenu su stvari bile kristalno jasne, Zvezda blizu naredne faze. A onda se za desetak minuta sve promenilo, Piksi je jednom ispričao kako se prvo nije video protivnički gol, pa igrač, a onda ni lopta.



Sudija Pauli je prekinuo, problem je bio tajming. Zvezda se u kolektivnom nastupu ludila složila da se igra sutradan, nije da se na tu odluku u tadašnje vreme nije moglo uticati, na ovaj ili onaj način.



Jer, crveno-belih je bilo 11, crveno-crnih više, Saki je imao i klupu, oporavljenog Gulita i tim bez vojnika.



"Bili smo umorni, Savićević nije bio spreman, osećao sam se kao da igram sam", pričao je Stojković pre nekoliko godina.







Dao je gol i u toj "trećoj" utakmici, Van Basten je bio strelac za Milan. Slaba kompenzacija za naš tim je bila što je Milanistima poništen čist pogodak, nekako je sve tog drugog popodneva mirisalo na propast.



Penali nisu lutrija, iskusniji tim Milana je otišao dalje, te godine su pregazili Rumune u finalu sa 4:0, na "Kamp nou". Sledeće je, ako se dobro sećam, Rajkardov gol odlučio bečki meč za titulu protiv Benfike, Sakijev Milan je prerastao u mit, a Berluskoni dobio uverenje da je Mida, sve čega se dohvatio pretvaralo se u zlato.



Tih dana seća se i Roberto Donadoni, on je nakon sudara sa Refikom Šabanadžovićem završio u bolnici. Polomio je vilicu, nije mogao da jede, gospodin koji je ležao sa njim u bolnici mu je cedio pomorandže i tako ga hranio.



Rajkard je posle meča tvrdio da je Stojković najbolja "desetka" na svetu, to uverenje ponovio je nekoliko godina kasnije. Piksi je odbio da mu se pridruži i možda ga istisne iz tima koji je početkom devedesetih preuzeo Kapelo. Svoj dug naplatio je Dejan Savićević jedne majske večeri u Atini u dresu pobednika.



Naravno, neko će reći da je ta strašna magla oterana u Bariju, to ne možemo znati. Većina igrača te generacije veruje da je poraz od Kelna posle pobede od 2:0 u prvoj utakmici bio bolja lekcija, to se dogodilo godinu dana posle Milana, godinu pre početka putovanja ka Bariju.



Ako je Milanov Rubikon pređen pod novembarskom maglom pre 28 godina, Zvezda je svoje kocke bacila protiv "Jarčeva". Premiju je dobila kasnije, ali složićete se da je vredelo čekati.