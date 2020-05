100. derbi - Đurđevdan koji ''Delije'' nikad neće zaboraviti!

Oni mlađi mogu samo da pretpostave kakva je atmosfera vladala u iščekivanju 100. prvenstvenog okršaja beogradskih ''večitih rivala'', stariji se svakako sećaju, bez obzira za koga navijaju.



To je bilo vreme u kome su utakmice između Crvene zvezde i Partizana bile alternativa za evropske utakmice, koje naši klubovi nisu mogli da igraju zbog sankcija, ali je ostao utisak da su po kvalitetu tada i dalje mogli da pariraju velikim evropskim klubovima.



Partizan je prethodne sezone promovisao novu, sjajnu generaciju Miloševića, Ćirića, Mirkovića, Nađa, Ćurčića, koja je osvojila duplu krunu, pa je te, 1995. godine Zvezda imala ogroman motiv da šampionski pehar povrati u svoje vitrine.



Neizvesnost je trajala, vodila se velika borba za titulu, a treba podsetiti i da je u jesenjem delu sezone Zvezda je već ostavila crno-bele bez trofeja u Kupu, pošto ih je eliminisala u četvrtfinalu (2-0 i 3-3).



Crno-belima je zato osvajanje titule značilo i ''spasavanje sezone'', a ujedno bi tako zadali i novi veliki udarac ''večitom rivalu'', koji je samo četiri godine ranije bio na krovu Evrope.



A onda je došao taj dugoočekivani, 6. maj 1995. Vrhunac drame! ''Dan D'' u borbi za titulu, a povrh svega, tenziju je još više pojačavala činjenica da se radilo o velikom jubileju kad su u pitanju dueli večitih rivala.



I da titula nije bila ulog, ishod tog meča je nešto što će se pamtiti za sva vremena.



Igralo se na Marakani, a ne treba ni pominjati da je bila ispunjena do poslednjeg mesta - bilo je preko 80.000 ljudi na tribinama.



A na terenu, Partizan je u većem delu meča bio za nijansu bolji rival. Saša Ćurčić je odigrao svoju najbolju utakmicu u dresu crno-belih, bio je ''mozak'' tima i nekako se samo postavljalo pitanje kad će Zvezdina odbrana kapitulirati.



Mreža Zvonka Milojevića je, ipak, ostala netaknuta sve do 71. minuta, kada je Savo Milošević krenuo kroz razređenu Zvezdinu odbranu, uputio loptu u peterac ka Nenadu Bjekoviću junioru, lopta se odbijala od jednog do drugog, na kraju ju je Bjeković u padu nekako zakačio i ona je ušla u gol - 0:1!



Slavlje na jugu, zebnja među Zvezdinim navijačima, a samo je dvadesetak minuta ostalo do kraja.



Međutim, od tog trenutka, počinje preokret. Zvezda je morala da napada svim snagama i samo osam minuta posle vodećeg gola crno-belih, Stojkovski je iznudio jedanaesterac posle prekršaja Dražena Bolića u kaznenom prostorui Partizana!



Loptu je na belu tačku namestio Darko Kovačević, šutirao snažno, precizno i Pandurović je nemoćan - 1:1!



Ovaj gol je uzdrmao Partizan, Zvezdi dao dodatnu energiju i posledica svega je gol odluke u 85. minutu. Ovog puta je Kovačević snažno šutirao sa nekih 18 metara, Pandurović nije uspeo da uhvati tu loptu koja dolazi do Mitka Stojkoviskog koji iz neposredne blizine šalje loptu u mrežu - 2:1 za Zvezdu, pobeda koja je značila osvajanje šampionske titule!



C. zvezda : Milojević, Stefanović, Đorović, Radmanović, Stojkovski, Bajčetić, Adžić (Živković), Krupniković, Kovačević, Petković (Perović), Sakić. Trener: Ljupko Petrović .



Partizan : Pandurović, Mirković, Saveljić, Nađ, Bolić, Đurić, Tešović, Ćurčić (Trenevski), Bjeković, Ćirić, Milošević. Trener: Ljubiša Tumbaković.