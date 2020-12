Znate li ko je jesenji prvak Srbije i gde su Zvezda i Partizan na tabeli?

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su danas Šabac u gostima sa 9:8 (3:1, 2:3, 2:4, 2:0) i time osvojili nezvaničnu titulu jesenjeg prvaka Superlige.







Novi Beograd je prvi deo takmičenja završio sa samo jednom nerešenom utakmicom i osam pobeda.



Ekipu Vladimira Vujasinovića je do pobede protiv Šapca vodio Draško Gogov sa četiri postignuta gola. On je i doneo pobedu svom timu golom tri sekunde pre kraja utakmice, iskoristivši situaciju sa igračem više.



Prvi deo takmičenja u Superligi pobedom je završio i Radnički iz Kragujevca, koji je na svom terenu lako savladao Zemun sa 17:7 (2:2, 8:1, 4:4, 3:0).



Najefikasniji akter susreta bio je Strahinja Rašović sa šest golova, a pratili su ga Aleksa Ukropina i Marko Radulović sa po tri.



U superligaškom takmičenju sada sledi pauza do kraja februara.







Tabela: Novi Beograd 22, Radnički 21, Crvena zvezda 19, Šabac 18, Vojvodina 12, Partizan 9, Zemun i Nais po 7, Stari Grad i Banjica po 1 bod.