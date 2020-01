Viktor Jelenić: "Nadamo se zlatu u Budimpešti"

"Nadam se da ćemo da osvojimo peto zlato u Madjarskoj, posebno jer nam je ova godina olimpijska i mnogo bi nam značio taj trofej", rekao je Jelenić u razgovoru sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem.



Najavio je da će sledeća utakmica Svetske lige biti igrana u Novom Sadu i zahvalio je vaterpolo klubu Vojvodina i Gradu Novom Sadu na gostoprimstvu.



Reprezentativac Duško Pijetlović rekao je da, ako igrači daju sebe "stoprocentno i uz malo sportske sreće", moguće je da dodju do medalje.



"Najviše bismo želeli zlato", rekao je Pijetlović, a preneo je gradonačelnikov kabinet.



Miloš Vučević je poželeo dobrodošlicu vaterpolistima Srbije, ali i Crne Gore, sa čijom nacionalnom selekcijom Srbija igra pripremne utakmice na bezenima u sportskom centru "Slana bara" u Novom Sadu.



On je poželeo reprezentativcima Srbije da po peti put uzastopno budu evropski prvaci.



Vučević je dodao da će sledeće godine, kada bude završena rekonstrukcija zatvorenih bazena na novosadskom Spensu, uslovi za pripreme biti još bolji.



Evropsko prvenstvo u vaterpolu biće održano od 12. do 26. januara ove godine u Budimpešti.



Srbija, koja je aktuelni prvak Evrope, igraće u grupi B sa Rumunijom, Holandijom i Rusijom.