Vaterpolisti pred Rumuniju: "Pitanje pobednika se ne postavlja"

"Apsolutni smo favoriti. Hvatamo pravi ritam za utakmice odluke. Biće bolja odbrana, a ona nam omogućava napad. Verujem da ćemo brzo da napravimo razliku", rekao je Vico, prenosi Vaterpolo savez Srbije.



Vaterpolisti Srbije, nakon pobede protiv Rusije u prvom kolu, sutra igraju protiv Rumunije meč drugog kola na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj.



"Imaju Rumuni nekoliko pojedinaca, ali se pitanje pobednika ne postavlja. Gledamo našu igru, da pojačamo odbranu koja je naš prvi adut... Ponavljam, važna je odbrana, konentracija i posle sve ide kako treba", rekao je golman Gojko Pijetlović.



Golman rumunske Oradee je naveo da je Srbija protiv Rusije igrala s oscilacijama, ali, kako dodaje, to je prirodno.



"Sada nam ostaju dani priprema za četvrtfinale, imamo iskustvo, znamo šta treba da radimo", istakao je on.



Nikola Dedović je protiv Rusije debitovao na Evropskom prvenstvu.



"Uživam što sam sa ovom ekipom, što sam ovde i hoću da dam maksimum. Imamo veliki motiv, olimpijska viza ga ne umanjuje. Rumune ćemo pobediti i voleo bih da im od starta stavimo do znanja šta će da bude. Ovo je već početak priprema za četvrtfinale, a oni će sigurno misliti na utakmicu sa Rusima koji im znači sve", rekao je Dedović.



Utakmica Srbija - Rumunija igra se sutra od 13 časova.