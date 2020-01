Svetski i evropski prvak u borbi za peto mesto... Evo šta poručuje Filipović

Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović rekao je danas da će njegova ekipa protiv Italije, u meču za peto mesto na Evropskom prvenstvu, dati svoj trenutni maksimum i istakao da to što je nacionalni tim ostao bez medalje u Budimpešti nije tragedija.



"Znam dobro italijanske igrače i znam šta za njih znači da se igra protiv Srbije. To jeste meč za peto mesto, ali je i više od toga... Protiv Italijana ćemo dati trenutni maksimum, svesni da nismo u top formi ni jedni ni drugi", rekao je Filipović, prenosi Vaterpolo savez Srbije.



"Idemo dalje, biti bez medalje nije tragedija. Naša priča ove godine se zna i sada se potpuno njoj podredjujemo", dodao je kapiten Srbije.



Vaterpolisti Srbije sutra od 16.00 igraju protiv Italije meč za peto mesto na Evropskom prvenstvu u Budimpešti.



Gojko Pijetlović je naveo da očekuje dobru, takmičarsku utakmicu protiv aktuelnih svetskih prvaka.



"Oni su svetski prvaci. Očekujem takmičarsku utakmicu, tvrdu u kojoj imamo zadatak samo da igramo svoju igru. Videli smo gde smo i red je da se potpuno okrenemo Tokiju. To je cilj. Videćemo šta će biti posle Igara, ali sam siguran da će Srbija imati uvek kvalitetnu ekipu", rekao je on.



Sava Randjelović se prisetio pobede u polufinalu Olimpijskih igara u Riju.



"Od tada nismo ni igrali prave utakmice. Eto, možda je tu njihov motiv za revanšom veći, ali mi igramo na pobedu. Jaki su, znamo se i iz klupskih utakmica i valja očekivati neizvesnu utakmicu iako ne igramo za medalju", naveo je Randjelović.