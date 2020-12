Sutra okupljanje vaterpolista Srbije

Vaterpolo reprezentacija Srbije počeće sutra pripreme na bazenu sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" u Beogradu.







Pripreme će rajati do 29. dececmbra, a potom će se nastaviti 3. januara.



Reprezentaciju od 8. do 10. januara čeka učešće na evropskom delu kvalifikacija Svetske lige u Debrecinu, gde će igrati za plasman od petog do osmog mesta.



Na spisku su: Branislav Mitrović, Sava Randjelović (Vašaš), Gojko Pijetlović (Oradea), Stefan Živojinović, Viktor Rašović (Nojsi la Sek), Nikola Jakšić (Ferencvaroš), Radomir Drašović, Duško Pijetlović, Filip Filipović (Solnok), Djordje Lazić (Breša), Dušan Mandić (Pro Reko), Nikola Dedović (Špandau), Stefan Mitrović (Apolon Smirnis) i Andrija Prlainović (Marsej).



Reprezentaciji će se 24. decembra pridružiti Nemanja Vico (Triestina), Ognjen Stojanović, Petar Velkić i Djordje Vučinić (Šabac).



Posle Nove godine priključiće se Milan Aleksić (Barselona), Strahinja Rašović, Lazar Dobožanov (Radnički), Miloš Ćuk, Draško Gogov (Novi Beograd) i Gavril Subotić (Crvena zvezda).