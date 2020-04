Srpski vaterpolisti drže lekciju, motiv uvek može da se pronađe!

Srpski vaterpolista Dušan Mandić rekao je danas da je, i pored potpune neizvesnosti koja vlada usled prekida i odlaganja takmičenja zbog korona virusa, pronašao motiv koji ga pokreće - Olimpijske igre.



"Vlada potpuna neizvesnost i zato ništa ne može da se planira. Ali, kroz glavu mi stalno prolazi samo jedna misao, a to je da su sledeće godine Olimpijske igre i to je ono što mene pokreće. Imaćemo godinu dana više da se za to pripremimo i ja to želim da iskoristim na najbolji mogući način. To je moja pokretačka snaga", rekao je Mandić.



Mandić je zajedno sa saigračima iz nacionalnog tima Andrijom Prlainovićem, Milanom Aleksićem i Savom Randjelovićem, koji su brend ambasadori UNIQA osiguranja, razgovarao o tome kako ostati motivisan kod kuće u vreme izolacije i socijalnog distanciranja.



Za njih je trenutna situacija još specifičnija, jer više od mesec dana nisu u mogućnsti da treniraju u bazenu, a to je po njihovom priznanju najduži period odvojenosti od vaterpola koji pamte.



"Potrebno je mnogo doslednosti i discipline da bi se sa podjednakim žarom treniralo, pre svega zbog činjenice da još niko nema predstavu kada će se situacija normalizovati", rekao je Mandić.



Prlainović je istakao da nije tragično shvatio sve što se dešava jer je baš u ovom periodu, kako je rekao, i pronašao novu motivaciju.



"Mnogo sam razmišljao o vremenu provedenom sa bližnjima i toj vrednosti. Obzirom da je ovaj period nesvakidašnji iskorak iz svakodnevnice, pokazao se kao odličan trenutak u kome motivaciju pronalazim u želji za potencijalnom promenom fokusa nakon što se sve ovo završi. Treba izvući pouke, krenuti napred pozitivnim mislima i postaviti sebi neki novi cilj", rekao je Prlainović.



Iz svega što se trenutno dešava i Randjelović je pokušao da izvuče nešto pozitivno.



"Rekao sam sebi da ovo može da bude prilika da se u potpunosti regenerišem i fizički i psihički od napornih sezona i utakmica godinama unazad. To mi je pomoglo da ostanem pozitivan. S druge strane, kao po automatizmu prilazim svakom treningu u kućnim uslovima. Svestan sam ako ne budem radio na sebi da će povratak u bazen biti veoma težak i redovnim treningom želim sebi da pomognem", rekao je Randjelović.



Po rečima Aleksića, najbolji način da se održi motivacija je postavljanje kako malih, kratkoročnih ciljeva, tako i dugoročnijih planova.



"Težiti njihovom ispunjenju je zapravo najbolji motiv", istakao je Aleksić.



Srpski vaterpolisti govorili su i motivima koji su ih do sada pokretali, pa je tako Prlainović naveo da je u mladjim kategorijama sanjao seniorsku reprezentaciju i da je motiv da svaki put bude bolji vukao kroz čitavu karijeru.



"Na početku priprema za velika takmičenja novinari nas uvek pitaju da li ima motiva za dalje dokazivanje. Pristalica sam toga da ko ne može da pronadje motiv ne treba da bude tu", rekao je Prlainović.



"Onda kad nisi motivisan na pravi način bolje ti je da sediš kod kuće. Još jedna bitna stvar. Zadovoljstvo je vrlo opasno osećanje, i tu ne mislim samo na sport, već na bilo koju drugu sferu života. Kada ste previše zadovoljni i u sebi imate spoznaju toga šta ste sve osvojili, u tom momentu ste u velikoj opasnosti", dodao je on.



Na ove reči Prlainovića nadovezao se Milan Aleksić koji je istakao da on pronalazi motive od utakmice do utakmice, od sezone do sezone.



"Postoje neke situacije koje se dešavaju na dnevnom nivou. Mogu biti nepravedne sudijske odluke, pa onda to nezadovoljstvo pokušavaš da kanališeš dodatnom motivacijom, da ne trošiš energiju na kukanje ili proteste. Ako to uspeš onda zaista možeš da brže zaplivaš, jače da šutneš u odlučujućim situacijama, ali i to se uči godinama, kroz iskustvo", rekao je Aleksić.



"Ne mogu da zamislim profesionalnog sportistu bez motiva da bude bolji od protivnika, da se čak ne takmiči sa samim sobom i sopstvenim mogućnostima u nekim trenucima", dodao je Aleksić.



Sava Randjelović je naveo situaciju koja ga je najviše motivisala u karijeri.



"Klik se desio u Atini 2013. Bio sam u to vreme član Crvene zvezde, igrali smo utakmicu sa Olimpijakosom koju smo koliko se sećam izgubili. Posle te utakmice sam imao prilično ozbiljan razgovor sa Prlainovićem. Ne bih da pričam o tome šta mi je sve tom prilikom Prle rekao, ali taj razgovor na mene mnogo uticao i u velikoj meri je doprineo mojoj velikoj motivaciji i kasnijem daljem napretku u karijeri", rekao je Randjelović.



Mandić je izdvojio Olimpijske igre u Rio de Žaneiru i finale Svetske lige u Beogradu. Govoreći o Igrama u Riju, on se prisetio da je u grupnoj fazi bilo mnogo teško, da je tim prolazio kroz "razne emocije", ali da je potom od četvrtfinala sve krenulo onako kako su želeli.



"Sećam se tog osećaja pred to finale u Riju. Nikada pre ni posle toga se nisam tako sećao. To je zaista poseban osećaj, motiv da se osvoji zlato bio je ogroman, bio sam pod nekim neverovatnim uzbudjenjem", rekao je Mandić.



"Bio je još jedan momenat, a to je bilo u finalu Svetske lige u Beogradu. Žena mi je bila trudna, pred porodjaj baš i došla je na utakmicu. Osećao sam strašan nalet adrenalina, bio sam veoma motivisan jer je došla da me gleda u tom stanju i pruži mi podršku. Taj meč je po mnogo čemu bio specifičan, uz onaj nezapamćeni pljusak u finišu meča. Ulog je takodje bio veliki, borba za olimpijsku vizu i našu priliku da branimo zlato osvojeno u Brazilu", dodao je on.