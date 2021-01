Srpski ''Delfini'' više nisu dominantni kao nekad, Španci nas sad redovno pobeđuju

Ako nas je neko navikao na pobede i samo pobede, onda su to naši najbolji vaterpolisti, ali u poslednje vreme je evidentno da sve teže izlaze na kraj sa svojim najvećim konkurentima.



Pogotovo kada su u pitanju mečevi sa Špancima, koji su danas peti put u poslednje dve godine savladali naš nacionalni tim, ovoga puta u Debrecinu, u okviru finalnog turnira Svetske lige.

Španci su slavili posle peteraca, rezultatom 18:17, a u regularnom toku meča bilo je 8:8 (1:1, 4:3, 2:3, 1:1).

Španski veteran na golu Lopez Pinedo je ponovo bio junak u penal-seriji, a kao i u četvrtfionalu Evropskog prvenstva odbranio je Filipovićev šut u poslednjoj seriji, da bi Munariz potom potvrdio trijumf Španaca.



Ovo je, inače, bio 400. po redu utakmica reprezentacije Srbije od osamostaljenja 2006. Naš nacionalni tim je do danas zabeležio 328 pobeda, 16 remija i 55 poraza.



Dodajmo još i da je današnji susret sa Španijom bio bez takmičarskog značaja, s obzirom da se računa rezultat od 10. marta kada je Španija pobedila Srbiju u Beogradu i tako obezbedila učešće u borbi za plasman od 1. do četvrtog mesta.



Naša reprezentacija će u subotu u razigravanju od petog do osmog mesta igrati prvo sa poraženim iz susreta Francuska - Grčka da bi u nedelju igrala za peto ili sedmo mesto.

