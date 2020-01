Srbija saznala ime rivala u četvrtfinalu EP: ''Baš su uigrani, ali nismo ni mi za bacanje''

Srbija je osvojila prvo mesto u Grupi B i direktno se plasirala u četvrtfinale, a Španija je danas pobedila Nemačku sa 12:6 i izborila meč sa Srbijom.





"Snažan rival, dobro uigran, fizički moćan. Perone komanduje, Pinedo odlično brani, Granados i Munaris kvalitetni šuteri. Znamo na koga da obratimo pažnju. Ne očekujem puno golova, biće kao u finalu Barselone. Treba da nametnemo naš ritam, da ne udjemo u njihov. U svakom slučaju derbi četvrtfinala, odlučiće gol dva, a i oni znaju protiv koga igraju", rekao je srpski reprezentativac Dušan Mandić.



Srpski vaterpolista Duško Pijetlović rekao je da je vreme da njegova ekipa odigra najbolje što može.



"Odlično se Španci poznaju, mahom su u jednom klubu i to im olakšava posao. Baš su uigrani ali nismo ni mi za bacanje. Imamo kvalitet, očekujem jako tešku utakmicu. Igrali smo nedavno na pripremama, ali taj meč ništa ne znači. Uvek se tada taktizira. To nije bila naša igra, vreme je da sada odigramo najbolje što možemo", naveo je on.





Reprezentativac Srbije Nikola Jakšić ocenio je da je njegova ekipa najbolja na turniru.





"Uvek kažem da sve zavisi od nas. Dobri su i očekujem tešku utakmicu. Bitno je kako ćemo da krenemo u odbrani. Ako bude kako treba onda možemo da se nadamo uspehu. Mislim da smo najbolja ekipa, stojim iza toga i zato kažem da sve zavisi od nas. Podižemo formu i to je najvažnije", rekao je on.



Utakmica se igra u sredu od 17.30.