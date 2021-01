Savić posle poraza od Španije: ''Da vidimo gde smo...''

Srbija je posle penala poražena od Španije u Svetskoj ligi, u utakmici bez rezultatskog značaja.





"Španci su igrali bez centara. Bila je to prava prijateljska trening utakmica u kojoj smo imali šta da probamo, da vidimo gde smo. U odbrani je bilo oscilacija, a u napadu nisam zadovoljan aktivnošću sa igračem više. Ostaju nam dve utakmice koje ćemo takođe da iskoristimo za probanje nekih stvari i uigravanje", rekao je Savić posle utakmice.



Dušan Mandić je čestitao Španiji na pobedi.



"Poklonili smo im neke golove. Malo mi je utakmica bila čudna, sudjenje na koje nismo navikli ni Španci ni mi. Odbrana je u jednom delu bila dobra i to me raduje. Ostale su još dve utakmice i treba da ih iskoristimo na pravi način", kazao je Mandić.



Srpski vaterpolisti će na turniru u Debrecinu za vikend igrati za plasman od petog do osmog mesta.



-