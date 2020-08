Reprezentativac Srbije novi član kragujevačkog Radničkog!

View this post on Instagram

TRANSFER BOMBA: Rašović u Radničkom Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca dobio je najveće pojačanje u aktuelnom prelaznom roku, pošto je u svoje redove privoleo srpskog reprezentativca Strahinju Rašovića, najboljeg strelca našeg nacionalnog tima sa prošlogodišnjeg Svetskog prvenstva, koji se posle pet sezona u timovima iz samog evropskog krema vratio u Srbiju. Ovaj dvadesetosmogodišnjak u Šumadiju stiže iz jednog od najzapaženijih mađarskih klubova, Egera, kao najbolji strelac trenutno najjače nacionalne lige. Opširnije na našem zvaničnom sajtu.