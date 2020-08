Radnički sve jači, stigao i crnogorski reprezentativac!

"Imao sam dogovor sa Primorcem do poslednjeg trenutka, kada je presudilo to što će oni zbog odlaganja regionalne lige imati izuzetno mali broj utakmica. Mladom igraču poput mene potreban je što veći broj mečeva, želim da ostanem u reprezentativnoj formi, a Radnički je ekipa koja ispunjava sve potrebne uslove za napredak. Selektor Gojković je upoznat sa načinom rada trenera Stevanovića i nema sumnje da će mi igranje u Kragujevcu poslužiti i kao dobra priprema za reprezentaciju", rekao je Ukropina.



Do sada je nastupao za mađarski OSC, koji je napustio nakon što je madjarski klub rešio da raskine ugovore sa svim strancima.



On je istakao da je u Radnički prešao zbog "kvalitetnog rada i stabilne situacije".



Ukropina (21) je ponikao u Jadranu iz Herceg Novog, a za prvi tim zaigrao gotovo kao kadet i u pet seniorskih sezona osvojio pet crnogorskih duplih kruna, a kalio se i kroz nastupe u Ligi šampiona.



Već sa 19 godina prešao je u redove jednog od najjačih madjarskih klubova, OSC-a.



Debi za seniorsku reprezentaciju Crne Gore na velikim takmičenjima ostvario je na Svetskom prvenstvu u Kazanju 2015. godine, dva meseca pre nego što je napunio 17 godina, a prošao je i sve mladje selekcije.



Radnički su prethodno pojačali Miloš Miličić, Marko Radulović, Nikita Krug i Strahinja Rašović.



