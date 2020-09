"Počinje nova era Partizana", novo rukovodstvo preuzelo kancelariju kluba!

Kako se navodi u saopštenju, u Agenciji za privredne registre zvanično je registrovan novi zastupnik, Nikola Kuljača, kao direktor i "ispunjeni su svi uslovi da se nesmetano počne sa oporavkom kluba".



Dodaje se i da "odlazak u klub u kojem je trebalo da se izvrši primopredaja nije baš protekao glatko i sve je trajalo do kasnih jutarnjih sati".



"Dugo smo čekali na ovaj trenutak, radili smo sve u interesu kluba, bili strpljivi i kao i do sada na miran način pokušali da se izvrši primopredaja i da nam bivše rukovodstvo preda sve ono što je potrebno da bismo počeli nesmetano sa radom", rekao je Kuljača.



"Ispunili smo sve uslove za registraciju, napravili taj korak, ali Tatjana Rakas sa svojim timom osporava to, iako je njen pokušaj da se prijavi kao zastupnik u klubu propao. Tako kažu nadležne institucije. Mi ćemo se konačno okrenuti onome za šta smo se izborili, a to je da započnemo da ispisujemo nove stranice našeg kluba", dodao je Kuljača.



U saopštenju se zaključuje da ulaskom u klub "počinje nova era Partizana".



