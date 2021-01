Posle današnje pobede nad Francuskom (10:6), reprezentacija Srbije saznala je i ime rivala u borbi za peto mesto na turniru evropskih kvalifikacija Svetske lige u Debrecinu.





To će biti selekcija Mađarske, koja je večeras bila bolja od Hrvatske i slavila rezultatom 13:11. Hrvati su vodili sve do završnice meča, kada su Mađari napravili preokret i stigli do pobede.





Po dva gola za selekciju Hrvatske postigli su Andro Bušlje, Loren Fatović, Luka Bukić i Maro Joković, a Mađare je predvodio Vendel Vigvari sa tri pogotka.





Hrvatska će u borbi za sedmo mesto igrati sa Francuskom, a finalisti su Grčka i Crna Gora.

