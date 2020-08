Ni dolazak Milanovića nije smirio strasti u Partizanu, igrači i treneri napustili Banjicu!

Treneri i vaterpolisti prvog tima Partizana, zbog neslaganja sa aktuelnom upravom na čelu sa Mirko Bradajićem i Tatjanom Rakasom, napustili su Banjicu i nastaviće sa treninzima na Košutnjaku.



"Nakon sve intenzivnije priče o dešavanjima u Vaterpolo klubu Partizan i promenama koje su neophodne kako bi se sprečilo njegovo dalje propadanje Udruženje trenera i igrača VK Partizan i kompletan prvi tim i dalje jednoglasno daje punu podršku inicijativi da se klub uvede u legalne tokove i da se naprave rezovi koji će vratiti Partizan tamo gde mu je i mesto. Želimo još jednom jasno da se ogradimo od sadašnje nazovi uprave kluba", navodi se u saopštenju.



"Takođe, obaveštavamo javnost da se posle prvog pisma u kojem smo dali podršku inicijativi za promenama, nastavilo se sa još većoj opstrukcijom u procesu rada trenera, usledio je još veći pritisak i neshvatljivi potezi onih koji vode klub – pravili su se spiskovi podobnih i nepodobnih trenera koji mogu da uđu na bazen.



U skladu s tim, treneri i prvi tim će nastaviti sa radom i treninzima na bazenima Sportskog centra 'Košutnjak', jer ne želimo da imamo nikakav kontakt sa ljudima koji sada vode klub, ali želeći da promene dočekamo, ipak, koliko toliko spremni za nove sportske izazove".



Dece je sve manje koja žele da treniraju na Banjici i to mora da se promeni, poručuju iz Udruženja trenera i igrača.



"U kontaktu smo sa roditeljima, koji još uvek sa punim razumevanjem čekaju rasplet i promene koje bi omogućile njihovoj deci da se vrate na Banjicu, ali i svim ostalim dečacima da dođu i uče prve vaterpolo korake baš kod nas, tamo gde treba, u najtrofejnijem klubu. Želimo da Partizan bude konkurentan, da se na svi nivoima takmiči, da bazen ponovo bude pun. Sigurni smo da je sve to moguće samo i jedino uz promenu onih koji vode klub u propast.



Potezi koje sada povlače predstavljaju pokušaj obmane javnosti da oni nešto menjaju. Ono što jedino treba i zarad opstanka kluba mora da se menja, jeste nelegalna uprava i to je ono čemu dajemo punu podršku", zaključuje se u saopštenju koje potpisuju treneri Marko Bašić, Miloš Korolija, Nebojša Mitrić, Aleksandar Nikolić, Safet Hodžić, Siniša Budrak, Nenad Ilić, Nebojša Davidović, Dušan Gajić, Mirko Petrović, Matija Ćulafić i Teodor Bradajić, kao i igrači prvog tima: Milutin Belopavlović, Mihajlo Andrin, Milan Bulajić, Andrej Barać, Aleksa Nešić, Aleksandar Timotijević, Branko Kujović, Arsenije Mitrović, Marko Banović, Petar Jakšić, Andreja Sofranac i Luka Sofranac.