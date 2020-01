"Ne mislimo mnogo o Holandiji, koliko o nama"

Osim ukoliko se ne dogodi neko čudo, Srbija će igrati u četvrtfinalu.



Naš nacionalni tim će biti prvi u grupi 99%, ali niko sada ne razmišlja o tome već se misli o samoj igri u bazenu.



"Ne mislim mnogo o Holandiji koliko mislim o nama. Imaju odličnog centra Vinkelhorsta, moramo da obratimo pažnju na njega. Sve drugo je po planu. Za četvrtfinale ne znam koga bih voleo za protivnika. Prvo mislim Mađarska a zatim da je bolje Španija je bih želeo finale sa domaćinima u Dunav Areni", rekao je Jakšić naglašavajući da je utakmica sa Holandijom fizički zahtevna.



Posle Jakšića obratili su se Milan Aleksić i Sava Ranđelović.



"Predivno je igrati u Areni. Ne mislim mnogo o Holandiji. Više se okrećemo nama i podizanju forme. Za sada ide sve po planu. Moramo da narednih dana radimo tako da četvrtfinale dočekamo spremni. Španci ili Madjari ? Nije to sada važno. Ima vremena", rekao je Aleksić.



"Napad je za sada bolji deo tima ali i odbrana se diže. Još nismo imali igrača sa tri lične. To nešto govori. Holandjani imaju centra Vinkelhorsta i on je vrednost. Videli smo ih nedavno u Hagu. Fizički će biti teško ali je to uz stresni meč sa Rusima prava stvar. Ne razmišljam o četvrtfinalu, ako hoćeš na vrh znate već...", ističe Ranđelović.